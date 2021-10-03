5 مسلسلات أطفال ممنوعة من العرض حول العالم لأسباب غريبة للغاية

تبدو برامج الرسوم المتحركة مجرد مسلسلات وحلقات طريفة وبريئة لا تحمل أي نوع من أنواع الإيحاءات أو المحتوى الذي يمكن أن يكون مثيراً للجدل بأي شكل من الأشكال، على الأرجح هذا هو ما يعتقده الجميع بشأن برامج الأطفال والرسوم المتحركة حول العالم والتي قد تبدو للوهلة الأولى في غاية البراءة وسرعان ما ستثق بها لتقدمها كمحتوى للترفيه الى أطفالك ولكن احذر لأن أغلبية تلك المسلسلات الكرتونية البريئة هي في الواقع مراقبة بشكل دقيق جداً من قبل الجهات المختصة وهيئات التلفزة والبث الإذاعي وليس في الوطن العربي فقط وإنما في مختلف أنحاء العالم ويختلف ذلك بحسب اختلاف الثقافات والخلفيات الدينية لتلك الدول، وفي هذا المقال نقدم لك بعضاً من اشهر برامج الكرتون التي تخضع للرقابة بشكل مشدد لما تحمله من إيحاءات جنسية أو رموز دينية وسياسية قد لا تريد ترسيخ معانيها في عقول أطفالك الصغار.

برامج أطفال تخضع للرقابة في جميع أنحاء العالم “الترتيب مبني على شدة الرقابة”:

5. سبونج بوب:

يخضع مسلسل سبونج بوب لرقابة مشددة في جميع دول العالم وبالذات الدول العربية المحافظة لما يحمله المسلسل من ايحاءات جنسية ومشاهد غير أخلاقية لكن قنوات الأطفال العربي تسارع دوماً في حذف تلك المشاهد من دون التأثير على سيناريو المسلسل.

4. مسلسل دراغون بول:

تتم مراقبة مسلسل الأنمي الياباني دراغون بول في كل من ألمانيا وبولندا بسبب احتواءه على مشاهد تمجد القائد النازي أدولف هتلر الذي حكم ألمانيا النازية سابقاً ابان الحرب العالمية الأولى، وتحتوي تلك المشاهد بشكل عام على رموز تعرف على أنها معادية للسامية.

3. عالم غامبول المدهش:

تتم مراقبة هذا المسلسل بالذات بشكل مشدد للغاية في الدول العربية والإسلامية، وتحظر العديد من هيئات التلفزة العربية عرض حلقات من المسلسل لما يحتويه من ايحاءات جنسية صريحة، وظهر كرتون غامبول للمرة الأولى في قناة كارتون نتورك بالعربية واستمر عرضه لبضعة أشهر بنسخته البريطانية الصريحة.

2. مسلسل بيبا الخنزير:

مسلسل بيبا الخنزير هو مسلسل رسوم متحركة بريطاني شهير، تم حظر المسلسل في الصين لارتباطه بالتمرد على الثقافة والأعراف الاجتماعية الصينية.

1. مسلسل الدب ويني:

يرتبط مسلسل الدب ويني في أذهان الكثير من الناس بفترات الطفولة البريئة الخالية من المشاكل والضغوط، ويعد مسلسل ويني الدب واحداً من أكثر برامج الأطفال تهديداً لنفوذ السلطات الصينية لذلك قامت الأخيرة بحظره من الصين عام 2017 لأن بعض النشطاء السياسيين قاموا بالسخرية من الرئيس شي جين بينغ باستخدام شخصية الدب ويني.