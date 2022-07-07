4 معلومات عن القطط الفارسية (الشيرازي) الأصلية.. احذر من المخادعين

القطط الفارسية تتميز بألوان متعددة، وهي تنتمي إلى عائلة السنوريات، وهي أحد فصائل الحيوانات الثديية التي تضم كثيراً من الأنواع مثل: الأسود، النمور، الفهود، والقطط الأليفة، وغيرها، وتم التعرف على سلالة القط الفارسي أو الشيرازي في أواخر القرن التاسع عشر، وتم تعديلها لأول مرة من الإنجليز، ثم أخذت السلالة في التطور والتهجين، حتى أنه تم تعديل سلالة القط الفارسي وتم تطويرها إلى القط الدخيل الذي يشبه دمية الدب الذي يلعب به الأطفال «teddy Bear».

4 مواصفات للقط الشيرازي الأصلي

توجد عدة صفات للقط الشيرازي او الفارسي الأصلي الغير مخلط، ويجب على عشاق الحيوانات والمحبين لمجال تربية القطط أن يكون فطنا لتلك الصفات عندما يرغب في شراء قط فارسي أصلي، وأهم تلك الصفات نبينها فيما يلي:

تتسم القطة الشيرازي الأصلي بشعر كثيف وطويل وأذن صغيرة قصيرة مدورة. الأقدام الأمامية قصيرة بعض الشئ عن الأقدام الخلفية، بالإضافة إلى أن أقدام الشيرازي أقصر في العموم من القطط المخلطة أو البلدي. ذيلها عريض وقصير إلى حد ما وشعره كثيف. في منطقة تحت الذقن عند القط الشيرازي الأصلي يوجد الشعر الكثيف أيضا.

مميزات وعيوب القطط الشيرازي

أولاً: المميزات

لا يبتعد عن الضوضاء بل يتعايش معه، ولا يمل من الحركة الدائمة.

لديه طبيعة غير عدوانية، ولا يعض، ويحب الاهتمام، وهي قطط هادئه دائما.

ثانياً: العيوب