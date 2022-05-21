يصل طول بعضها لـ 112 سم، أضخم 10 أنواع من الكلاب في العالم

تتميز بعض سلالات الكلاب بالأحجام الكبيرة والتي تكون غالباً سبباً في كونها مخيفة وغير ودودة، تشيع مقولة أنه كلما كان حجم الجرو الذي ستقتنيه كبيراً كلما زاد مقدار الحب الذي سيمنحك إياه ويمكن اعتبار أن هذا سبب من أسباب حب البعض لاقتناء الكلاب الكبيرة بجانب اقتنائها لأغراض الحراسة.

تتمتع سلالات كلبية معينة بالأحجام الكبيرة للغاية والتي تقارب في العديد من الأحيان لأحجام الحيوانات البرية الأخرى مثل الأسود وبقية القطط الكبيرة، نستعرض معك في هذا المقال قائمة بأسماء أكبر أنواع الكلاب الموجودة في العالم والتي يقتنيها البعض لأجل الصيد أو لأجل حراسة الممتلكات والمزارع والبيوت.

10: كلب الراعي القوقازي:

يعرف باسم “الكوكيجن” والتي تعني القوقازي باللغة الانجليزية، موطن كلب الراعي القوقازي الأصلي هو روسيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا ومناطق شمال القوقاز عموماً، يعرف كلب الراعي القوقازي بضخامته وبشكله المخيف حيث يشبه الأسود في الحجم وفي الشكل، يصل طول الذكور منها لـ 75 سنتمتر والإناث لـ 70 سم.

9: كلب نيوفاوند لاند:

موطنه الأصلي كندا ويشبه كلاب الراعي القوقازي الى حد ما، يصل وزن بعض كلاب نيوفاوند لاند لـ 90 كيلوجرام وتشتهر بالذكاء وبالقدرة على السباحة لذلك تستخدم في عمليات الإنقاذ في بعض الدول لكن الغرض الرئيسي الذي تستخدم فيه هذه الكلاب هو الصيد.

8: الكلب الدنماركي:

يعرف باسم “جريت دان” والذي يعني الدنماركي العظيم، استخدم الكلب الدنماركي في الصيد وفي الحراسة ويقتنيه البعض في منازلهم ويعرف بالوفاء لصاحبه وبالشراسة عندما يتعلق الأمر بحراسة الممتلكات، يظهر الكلب الدنماركي في مسلسل الكارتون الشهير “سكوبي دوو” وهو أحد أنواع الكلاب التي تتميز بالطول وبقوة البنية الجسدية، يصل طول هذه النوعية من الكلاب لـ 90 سم أحياناً ويحمل كلب يدعى زيوس من هذه النوعية الرقم القياسي في الطول حيث بلغ طوله 112 سم.

7: الدرواس النابولي:

يتراوح وزنه بين 60 – 70 كيلوجرام وهو أحد سلالات كلاب الدرواس، موطنه الأصلي إيطاليا وهو كلب حراسة في المقام الأول، يتسم بالذكاء وبالقوة البدنية ولا يعرف الخوف.

6: الراعي الأناضولي:

يعرف بأنه أحد اقوى أنواع كلاب الحراسة، موطن كلب الراعي الأناضولي الأصلي هو تركيا ويستخدم في الصيد وفي حراسة البيوت والمزارع، يتسم كلب الراعي الأناضولي بطول القائمتين الأماميتين ويصل وزنه لـ 68 كيلوجرام.

5: كلب الكانغال:

كلب الكانغال هو كلب آخر من تركيا، تعود أصول كلاب الكانغال الى آسيا الوسطى حيث جلبه التجار والصيادين من أفغانستان وأوزبكستان وطاجكستان وكازاخستان، يشتهر كلب الكانغال بقوة البنية الجسدية ويتم استخدامه في حراسة الماشية، حجم كلب الكانغال يمكنه من الدفاع عن القطعان التي يحميها من القطط الكبيرة والذئاب وغيرها من المفترسات.

4: بولي كوتا:

موطنه الأصلي هو شبه الجزيرة الهندية ويعني اسمه باللغات الهندية القديمة الكلب المجعد، يشتهر بضخامته وبقوته الشديدة وكان يستخدم ككلب قتال ويربيه الناس بكثرة في الهند وفي باكستان، ألوان البولي كوتا الشائعة هي الأبيض والبني الفاتح والأسود وهو أحد أخطر أنواع الكلاب للتربية المنزلية حيث يعتبر كلباً متقلب المزاج وتصعب السيطرة عليه وتوقع ردود فعله.

3: الماستيف الفرنسي:

موطنه الأصلي هو فرنسا وهو أحد أقدم سلالات الكلاب الفرنسية، للأسف فإن كلب الماستيف الفرنسي من الكلاب المعرضة للعديد من الأمراض ومتوسط عمرها المفترض يتراوح ما بين 5 – 6 سنوات، يصل وزن الماستيف الفرنسي لـ 68 كيلوجرام للذكور ويتسم بكبر حجم الجمجمة مقارنة بحجم بقية الجسد، يستخدم الماستيف الفرنسي منذ وقت طويل في حراسة الممتلكات والقطعان وفي جر الأشياء الثقيلة.

2: سانت برنارد:

سلالة كلاب إيطالية تشتهر بضخامة الحجم وبالقدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية، موطن كلاب سانت برنارد الأصلي هو جبال الألب السويسرية والإيطالية وأٌطلق على الكلب اسم سانت برنارد تيمناً بالقديس برنارد الذي كان يستخدم هذه الكلاب في انقاذ العالقين في الجبال، يصل وزن الذكور منه لـ 82 كيلوجرام والإناث لـ 64 كيلوجرام.

1: الدرواس التبتي:

يعتبر الدرواس التبتي أكبر أنواع الكلاب على الإطلاق وواحد من أقدم الكلاب في آسيا، يصل وزن كلاب الدرواس التبتي لـ 75 كيلوجرام ويصل طوله لـ 83 سم، يعتبر كلب الدرواس التبتي من السلالات العريقة وهو سلاسة قديمة للغاية وتوجد منه عدة أنواع، نشأ كلب الدرواس التبتي في هضبة التبت في الصين ويعيش أيضاً في بعض المناطق في الهند ونيبال ويشتهر الكلب بلونه البني المائل للبرتقالي وتوجد منه أنواع سوداء اللون، تغطي جسد الكلب طبقة سميكة من الفرو تمكنه من التأقلم مع أبرد درجات الحرارة، يستخدم كلب الدرواس التبتي في الصيد وفي حراسة الممتلكات ويمكنه حجمه الكبير وبنيته العضلية القوية من القضاء على الفهود والذئاب بسهولة.