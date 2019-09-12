يستغرق الضوء ثماني دقائق وبضع ثوان للوصول إلى الأرض من سطح الشمس. متوسط ​​المسافة هو 92.96 مليون ميل (149.6 مليون كيلومتر). بالكاد بدأنا جولتنا في النظام الشمسي، والأرقام التي تستخدم وحدات مألوفة بالفعل مرهقة. لذا ابتكر الفلكيون الوحدة الفلكية (AU ؛ انظر “مقياس النظام الشمسي ،” الصفحة 26) كوسيلة أبسط للتعبير عن المسافات على نطاق مدارات الكواكب. يمثل متوسط ​​المسافة من الأرض إلى الشمس 1 AU.







عطارد الأقرب إلى الشمس

يقع عطارد الأقرب إلى الشمس، على مسافة 39 في المائة من الأرض، ولكن مداره غريب الأطوار – المدار الأطول بين جميع الكواكب الرئيسية الثمانية – يعني أن هذا العدد يختلف. تقع ميركوري على مسافة بعيدة، تسمى أفيلون، على بعد 0.467 AU من الشمس، وفي أقرب نقطة لها، تسمى perihelion، تبعد 0.308 AU فقط. يقف على عطارد في هذا الوقت ، ستظهر الشمس أكبر 3.2 مرة من ظهورها على الأرض. تصل درجة الحرارة السطحية إلى 800 درجة فهرنهايت (400 درجة مئوية)، ساخنة بدرجة تكفي لإذابة الرصاص.







المنطقة الساخنة للنظام الشمسي

تحط من عطارد أشعة الشمس، وتدفقها جزيئات مشحونة من الشمس، وبنسبة 38 في المائة فقط من قطر الأرض، لا تحتفظ عطارد سوى بقليل من الغلاف الجوي. لكن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أنه على الرغم من مقعدها في الصف الأمامي في المنطقة الساخنة للنظام الشمسي، فإن ميركوري لديها ثلج.







مرصد أريسيبو في بورتوريكو للرادار

في عام 1992، ارتد علماء الفلك في مرصد أريسيبو في بورتوريكو للرادار قبالة المناطق القطبية، وكشفوا عن رواسب عاكسة للرادار على أرضيات من عدة حفر لم يضيء فيها ضوء النهار أبدًا. منذ عقود، نظّر علماء الفلك أن الجليد من المذنبات والكويكبات التي تحطمت على عطارد يمكن أن يجد طريقه إلى “الفخاخ الباردة” في الحفر القطبية المظللة بشكل دائم. أكدت البيانات التي جمعتها مركبة الفضاء MESSENGER التي تدور في الفضاء ناسا عام 2012 أن هذه الحفر تحتوي على طبقات غنية بالهيدروجين تتوافق مع وجود جليد مائي. يبدو أن هناك عملية مماثلة حافظت على الجليد تحت السطحي في المناطق القطبية للقمر.