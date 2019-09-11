هل تعلم .. ما الكوكب الوحيد في النظام الشمسي حيث توجد مياه سائلة بحرية؟

التالي، الأرض، المنزل الجميل، الكوكب الوحيد في النظام الشمسي حيث توجد مياه سائلة بحرية على السطح. بقدر ما نعلم، فإن وجود الماء هو ضرورة للحياة. يوسع علماء الفلك هذا المفهوم لتحديد “المنطقة الصالحة للسكن” للنجم – مجموعة من المسافات المدارية التي يمكن أن توجد فيها مياه سائلة – كوسيلة لتحديد الكواكب الخارجية التي قد تكون قادرة على دعم الحياة كما نفهمها.







الكوكب الوحيد في النظام الشمسي حيث توجد مياه سائلة بحرية

على الرغم من أننا يمكن أن نراعي التعريف – ربما يوجد بيولوجيا تستخدم المذيبات بخلاف الماء أو ربما يمكن أن تتطور الحياة تمامًا تحت السطح – إنه مكان للبدء. بالنسبة للنظام الشمسي، تضع القيم المنطقة الصالحة للسكن بين 0.99 و 1.69 AU. وتمتد القيم الأكثر تفاؤلاً في كلا الاتجاهين، من 0.75 إلى 1.84 AU. في كلتا الحالتين، تستثني المنطقة كوكب الزهرة ولكنها تضم ​​كوكب المريخ، ويعتقد أنه أكثر دفئًا ورطوبة في الماضي البعيد.







أفضل رهان لإيجاد الحياة في النظام الشمسي

نظرًا لكونها تقع على بعد حوالي 1.5 AU خارج الاتحاد، فقد تم اعتبار المريخ الطويل أفضل رهان لإيجاد الحياة في النظام الشمسي. ولكن مع نصف حجم الأرض و 38 في المائة فقط من جاذبيتها السطحية، أصيب الكوكب الأحمر بالشلل في قدرته على التمسك بالجو السميك اللازم للحفاظ على المياه السطحية. في أول مليار سنة، انزلقت الطبقات العليا من الغلاف الجوي ببطء في الفضاء، وأدت آثار الكويكب العرضية إلى إزاحة كمية هائلة من هواء المريخ. بمجرد أن كان الجو رقيقًا بدرجة كافية، برد المريخ، وتجمد ماءه في الأنهار الجليدية والقبعات الجليدية التي نراها هناك الآن. اليوم، يبلغ متوسط ​​الضغط الجوي 0.6 في المائة عن متوسط سطح ​​الأرض.