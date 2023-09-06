هذه الدوائر لا تتقاطع ولا تتداخل (مجرد خداع بصري)

الخداع البصري، أو الوهم البصري، يمكن فهمه إذا أدركنا كيف تتم تلك عملية الخداع.

والخداع البصري باختصار يعني: (ظهور الصورة المرئية للناظر على غير حقيقتها)، ويتم ذلك من خلال آلية العمل والتعاون فيما بين المعلومات التي تجمعها حاسة البصر وبين تحليل ومعالجة وإدارك الدماغ لتلك المعلومات، ويعود السبب في انخداع العقل ورؤية الأشياء على غير حقيقتها في الغالب إلى التحليل الخاطئ للمعلومات نتيجة التعود والتكرار لرؤية الأشياء وفق نظام وترتيب معين.

وهناك العديد من أنواع الخداع أو الوهم البصري:

الخداع البصري في الأحجام.

الخداع البصري في الأشكال الهندسيّة.

الخداع البصري في الألوان.

الخداع البصري في الظلال.

الخداع البصري في المسافات.

خداع الدوائر - فيس بوك

فمثلا إذا أمعنا النظر في الصورة السابقة، سنجد أن كل الدوائر المرسومة لا تتداخل أو تتقاطع في أي نقطة، على عكس الانطباع الأول عند رؤيتها.

– وليس الأمر قاصرا هنا على مهارات صانعي صور الخداع المحترفين في بناء وتحليل وإعادة تركيب العناصر داخل الصورة من خطوط وألوان حتى يمكنهم صناعة صورة تنطوي على خداع أو وهم بصري، وإنما نجد كذلك في التصوير الفوتوغرافي، قد يستطيع المصور بمهارته التقاط صور واقعية من الحياة، دون أي تدخل منه، لكن رؤيتها للوهلة الأولى، تخدع عقولنا وتجعلنا نراها على غير حقيقتها التي نكتشفها فيما بعد بالتدقيق اللازم.

وهذه بعض الصور التي تشرح ذلك: