فيديو.. بين السيارات المُسرعة، هبوط اضطراري لطائرة على أحد الطرُق السريعة والمُتعرجة

في واقعة غريبة وثَّقها مقطع فيديو متداول على الإنترنت، اضطر طيار أمريكي للهبوط بالطائرة على الطريق السريع في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية بسبب عطل مفاجئ بالمحرِّك.

هبطت بين السيارات بسبب عطل في المحرِّك

وأوضحت تقارير صحافية، وعدداً من المواقع الإخبارية المحلية أنَّ الطيَّار “فينسنت فريزر” كان قد اضطُر للهبوط بطائرته بين السيارات على أحد الطرُق السريعة والمُتعرجة في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، حيث نجح في عملية الهبوط دون أن يتسبب بأية حوادث، ووثق مقطع فيديو متداول، لحظة هبوط الطائرة على الطريق السريع أثناء عبور عددٍ من السيارات المسرعة.

الهبوط على الطريق السريع كان الخيار الأكثر أمناً

وكان الطيار “فينسنت فريزر” قد بيَّن في تصريحات صحفية، أنَّ العطل المفاجئ الذي تعرَّض له محرِّك الطائرة بعد إقلاعها كان قد دفعه لدراسة كافة الخيارات المتاحة أمامه، واختيار الهبوط بالطائرة على الطريق السريع كونه الخيار الأكثر أمناً، حسب وصفه.

وأكَّد “فريزر” أنَّ جُلَّ تفكيره في ذلك الوقت كان ينصب على ضرورة المحافظة على سلامة عابري الطريق دون التسبب في الأذى لأيٍّ منهم.

يُذكر أنَّه وبعد إصلاح العُطل في محرك الطائرة، عادت للإقلاع من الطريق نفسه بعد 3 أيام،