نظامنا الشمسي: عوالم النار والجليد

المنظور الكوني دائمًا ما يكون مثيرًا للقلق. على سبيل المثال، نحتل الصخرة الكبيرة الثالثة من نجم قزم في منتصف العمر نسميه “الشمس”، والذي يقع في منطقة هادئة من مجرة ​​حلزونية محظورة تُعرف باسم “درب التبانة”، وهي واحدة من بلايين المجرات. ومع ذلك، في الوقت نفسه، يمكننا أن نتفهم معرفة أن مسلكنا الصغير في الكون لا يزال استثنائياً باعتباره المكان الوحيد الذي نعرف فيه وجود الحياة. يستضيف نظامنا الشمسي مسكنًا واحدًا مدى الحياة، وهي الأرض، ولكن في العقود المقبلة قد نتعرف على الآخرين – ربما الجيوب البيولوجية على سطح المريخ أو قمر المشتري .







عوالم تدور حول نجوم أخرى

على الرغم من أن نظامنا الشمسي ليس فريدًا في هذا الصدد، إلا أنه سيكون من الصعب العثور على أدلة قاطعة للحياة على عوالم تدور حول نجوم أخرى. أخيرًا، يحتوي النظام الشمسي على حوالي 4 ملايين تريليون رطل من المواد، أو حوالي 1.0013 كتلة شمسية. الرقم على الجانب الأيسر من العلامة العشرية هو كتلة الشمس نفسها، وحوالي 73 في المئة من ما على الجانب الأيمن في كوكب المشتري العملاق. ويشمل الباقي كل شيء آخر: الأرض والكواكب الأخرى والأقمار والكواكب القزمة والكويكبات والمذنبات من جميع الأحجام، وكذلك الغبار والحبوب الجليدية.







مصدر الحرارة والضوء في النظام الشمسي

يمكن للمرء أن يصف بشكل صحيح نظامنا الكوكبي بأنه يتكون من كوكب المشتري بالإضافة إلى الحطام. النجم الذي يضيء أيامنا، الشمس، هو مصدر الحرارة والضوء في النظام الشمسي وكذلك كتلته المركزية، مرساة الجاذبية التي تربط كل شيء معًا بينما نسافر حول المجرة. من الطبيعي أن يقسم دفئه النظام الكوكبي إلى منطقتين متفاوتتين الحجم: واحدة ساخنة ومشرقة ومدمجة والآخر بارد ومظلم ومتراكم. إليك ما يناسب الجميع.