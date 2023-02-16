انتشر منذ أيام خبرًا يُفيد بِنِية المملكة العربية السعودية بإرسال رائد ورائدة فضاء يحملان الجنسية السعودية إلى المحطة الدولية للفضاء، وذلك خلال الأشهر القادمة من عام 2023، ومع البحث تم التوصل إلى اسم رائد الفضاء “علي القرني”، لذلك سنقدم لكم اليوم نبذة عن رائد الفضاء علي القرني والتعريف بعُمْره.

التعريف برائد الفضاء السعودي علي القرني

يعمل السعودي “علي القرني” كرائد فضاء، وقد كان في السابق يحمل رتبة طيار مقاتل على متن بعض الطائرات من طراز F-15 SA، وقد أنهى “القرني” حياته الجامعية بنجاح وحصل على درجة البكالوريوس في علوم الطيران، بواسطة جامعة الملك فيصل الجوية المتواجدة في العاصمة السعودية “الرياض”.

يعمل “علي القرني” في مجال الطيران منذ ما يقرب من ١٢ عامًا، ويحمل رتبة نقيب طيار وقد تصدَر اسمه مؤخرًا أغلب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وقع الاختيار عليه لتمثيل السعودية مع رائدة فضاء سعودية تُدعَى “ريانة برناوي”؛ وذلك لقيادة الرحلة المتوجهة إلى الفضاء، والتي من المُقرر أن تنطلق خلال الأشهر القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن المهمة التي أعلنت عنها هيئة الفضاء السعودية والتي تُعرَف باسم AX-2.

تأتي هذه المهمة الفضائية ضمن سلسلة من المشاريع المُتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة؛ للارتقاء بمكانة المملكة بين جميع دول العالم، وتحقيق رؤية المملكة 2030.

تم إنشاء برنامج رواد الفضاء الذي سيشارك فيه “علي القرني” بالتعاون مع مجموعة من الجهات السعودية، والتي جاء في مقدمتها وزارة الدفاع السعودية، وهيئة الطيران المدني، ووزارة الرياضة، ومراكز الأبحاث العلمية المختلفة، والمستشفى التخصصي للملك فيصل، إلى جانب مؤسسة “أكسيوم سبيس” المتخصصة في تبني رحلات الفضاء، والتطوير من البنية التحتية للفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

كم يبلغ عُمْر علي القرني؟

يبلغ عُمْر رائد الفضاء السعودي “علي القرني” في الوقت الحالي الواحد والثلاثين، وقد بدأ في العمل مباشرةً بعد تخرجه من الكلية الجوية التابعة لجامعة الملك فيصل في مهنة طيار، على متن مجموعة من الطائرات المقاتلة، وأخذ يتدرج ويرتفع في المراتب؛ حتى وصل اليوم إلى رتبة “نقيب”.