مفاجأة مذهلة: كيف تم اكتشاف جثة الفرعون القديم “سليمة” من قبل علماء الآثار

اكتشف علماء الآثار في مصر جثة الفرعون “سليمة إلى حد كبير” خلال أعمال التنقيب بالقرب من وادي الملوك الشهير ، حسبما كشف فيلم وثائقي.

كان رمسيس الثاني الفرعون الثالث من الأسرة التاسعة عشرة في مصر. في كثير من الأحيان يعتبر واحداً من أعظم وأشهر حكام المملكة الجديدة ، قاد العديد من الحملات العسكرية في البلدان المحيطة لتعزيز الإمبراطورية. تم دفنه في وادي الملوك ، بالقرب من الضفة الغربية لنهر النيل ، ولكن هذا ليس المكان الذي عثر فيه على جثته. كشف توني روبنسون خلال مسلسله الجديد على القناة الخامسة كيف نعرف الكثير عن هذا الفرعون العظيم.

قال في وقت سابق من هذا الشهر: “ظل رمسيس أكثر من 60 عامًا على العرش وترك لنا مزيد من التماثيل والصور لنفسه أكثر من أي فرعون آخر.

ينسب إليه الفضل في الانتهاء من الميزة الأكثر إثارة للإعجاب في الكرنك ، قاعته العملاقة المكونة من 134 عمودًا ، ارتفاعها حوالي 80 قدمًا.

“إنه أمر مثير للإعجاب تمامًا ، تخيل عندما يكون لهذا الشيء برمته سقف من الحجر الرملي لإبعاد الشمس.

“[كان من الممكن] استخلاصها وتحضيرها في جبل السلسلة”.

قام السيد روبنسون بالتفصيل عن كيفية دفن رمسيس الثاني في الوادي الشهير ، والذي تم استكشافه في عام 1821.

ومع ذلك ، هذا ليس حيث وجدوا جسده.

وأضاف: “لست هنا فقط لأنظر إلى المعابد ، فأنا أبحث عن مقابر كبيرة.

“عبر النهر من الأقصر يقع وادي الملوك ، حيث دفن رمسيس نفسه.

ومع ذلك ، تم اكتشاف مومياءه في عام 1881.

“أحد الفراعنة القلائل الذين نجا جسدهم سليم إلى حد كبير.”

لقد ظهر منذ ذلك الحين أن جثة الفرعون نُقلت إلى مخبأ ملكي.

تعرف أيضًا باسم قبر TT3BO ، وتقع حجرة الدفن القديمة هذه بجوار دير البحري ، في مقبرة ذيبان ، مقابل مدينة الأقصر الحديثة.

كما أنه يحتوي على آخر مكان يستريح فيه رئيس كهنة آمون بينجيم الثاني وزوجته نسيخونس وغيرهم من أفراد الأسرة المقربين.

بالإضافة إلى مجموعة غير عادية من البقايا المحنطة والمعدات الجنائزية لأكثر من 50 من الملوك والملكات وغيرهم من أعضاء المملكة الحديثة في العائلة المالكة.