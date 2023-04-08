معجزة الهرم الأكبر… هل تعلم المهندس العبقري صاحب تصميم هرم خوفو؟

يُعتبر الهرم الأكبر من عجائب الدنيا السبع، حيث يُعتبر معجزة هندسية، والتي لا تزال سر من أسرار مصر القديمة، ويصل ارتفاع الهرم الأكبر نحو 146 مترا وتم استخدام حوالي 2 مليون و300 ألف حجر من مختلف الأحجام ويصل وزن بعضها لـ6 أطنان، وهو أعلى بناء بناه البشر حتى القرن التاسع عشر (لمدة 4500 عام) والذي لا يزال صامدا حتى الآن، كما يعتبر الهرم الأكبر الأعجوبة الوحيدة الباقية بشكل كامل من عجائب الدنيا السبع، وتم بناء الهرم الأكبر في عهد الملك خوفو وهو أحد ملوك الأسرة الرابعة، وقد استغرق بناء الهرم الأكبر حوالي 20 عاماً في بنائه، كما يعتبر الهرم الأكبر تطويراً لهرم الملك سنيفرو (والد الملك خوفو وابن هوني وهو مؤسس الأسرة الرابعة)، والذي يوجد في دهشور، بينما يوجد هرم خوفو في الجيزة وبجواره هرمي خفرع ومنكاورع وأمامهم تمثال أبو الهول.

تعرف على أعظم المهندسين عبر التاريخ

ذلك المهندس العبقري يسمى حم ايونو، ويعد أعظم المهندسين عبر التاريخ، وذلك لما صممه وشيده في عهد الملك خوفو، وبخاصة معجزة الهرم الأكبر التي لم يستطع أحد أن يفعل مثله باستخدام أدوات بدائية بسيطة، وكيفية رفع الحجارة لهذه المسافة العالية في ذلك الوقت، وكذلك التعرف على حجرات الهرم من الداخل، وقد وجد تمثال واحد لهذا المهندس بالجيزة، تم اكتشافه عام 1912م، وتم تهريبه بعد ذلك إلى ألمانيا.