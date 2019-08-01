مصر تكشف: كيف تم العثور على مدينتين تحت الماء “هيراكليون المصرية – كانوبوس اليونانية”

اكتشف علماء الآثار في مصر مدينتين محفوظتين تمامًا غارقتين بالقرب من مصب نهر النيل.

تم اكتشاف مدينة هيراكليون المصرية ومدينة كانوب اليونانية لأول مرة بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في عام 1933. ومع ذلك ، فإن الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة منعتان من استكشاف المزيد من هذه المياه ، حتى عام 2000 ، عندما قام عالم الآثار فرانك غوديو من المعهد الفرنسي الأوروبي . حيث استخدم Archologie Sous-Marine والتي تعتبر من أحدث التقنيات لفضح الأسرار. وكان مسلحًا بأدوات مسح الاستشعار الجغرافي ، وكان قادرًا على قياس سطح الأرض لرسم قاع البحر..

الصور تؤرخ المشهد الغارق وخصائصه الطبوغرافية الرئيسية.

تم استدعاء الغواصين ، بمن فيهم الدكتور داميان روبنسون ، مدير مركز أكسفورد للآثار البحرية ، لإلقاء نظرة أفضل.

قال الدكتور روبنسون في عام 2016: “باستخدام مقياس مغنطيسي للرنين النووي ، تم تطويره خصيصًا من قبل لجنة طاقة فرنسية ، تمكن الدكتور جوديديو من قياس المجال المغنطيسي للأرض والتغيرات فيه بسبب جيولوجيا الرواسب المحلية”.

ومع ذلك ، اعترف الدكتور روبنسون أن الغواصين لديهم بعض المشاكل.

قال: “لم يكن [الاستخراج] مذهلًا كما تعتقد لأن هناك الكثير من الرمال.

كانت الرؤية سيئة للغاية أيضًا بسبب الطحالب التي تعطي المياه صبغة خضراء.

“لذلك لا يمكننا الحفر إلا في أوقات محددة – يونيو وأكتوبر. ومع ذلك ، لم يمنع هذا الفريق من إجراء بعض الاكتشافات المذهلة.

لقد عثروا على 69 سفينة ، منازل قديمة مبنية من الطين ، أحجار الكنز – بما في ذلك تمثال للفرعون هابي ولوحة سوداء ضخمة. كما اكتشفوا الأواني والمصنوعات اليدوية للمساعدة في إخبارهم أكثر عن الأشخاص الذين يعيشون في هذه المدن.

أوضح الدكتور روبنسون ما يعتقده الفريق وهو ان المستوطنتين ،تم بنائهما على طين النيل غير المستقر.

وأضاف: “كان لديهم الكثير من الماء فيها.

ثم تسبب الكثير من الناس في انهيار الرواسب ، ودفع المياه للخارج وتسبب في هجر الناس للمدينة.

“هذا ، في عام 800 م ، كان أول انهيارين دراماتيكيين ، لكن الأرض نفسها لم تغرق بالكامل إلا بعد 1000 عام بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.”

كانت هيراكليون ، التي سميت على اسم هرقل الأسطوري ، الذي يعتقد أنه زار المدينة – عاصمة صاخبة في يومها.

كانوبوس ، تشبه إلى حد بعيد هيراكليون ، وتقع في خليج أبو قير ، الإسكندرية.

تشير جميع القطع الأثرية التي عثر عليها إلى أنها كانت مدينة مزدحمة من القرن الرابع قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامي.

في وقت قريب من هذا الشهر ، ما زال الباحثون يجوبون المدن المدفونة ويستخرجون بعض الاكتشافات المذهلة.

قبل يومين فقط ، اكتشف الغواصون الذين يسبحون في هيراكليون مجموعة من المصنوعات اليدوية ، بما في ذلك بقايا معبد ، ومجوهرات ذهبية ، وعملات معدنية وقطعة مفقودة من قارب احتفالي.