مصر القديمة: افتتاح اثنين من الأهرامات للمرة الأولى منذ عقد من الزمن

في يوم السبت، كشف وزير الآثار المصري خالد العناني عن مجموعة مختارة من المومياوات والأدوات والتوابيت والأقنعة الخشبية المكتشفة حديثًا والتي عثر عليها خلال عمليات التنقيب في مقبرة ملكية. قام الوزير بإظهار الاكتشافات الجديدة بعد فتح اثنين من الأهرامات القريبة للجمهور يوم السبت، طبقًا لإدارته. نشرت السلطات صورًا للبقايا القديمة – بعضها محفوظ جيدًا – وتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

هرم الملك “سنفرو”

تم العثور على البقايا بالقرب من هرم الملك “سنفرو” البالغ من العمر 4600 عام وبنية مجاورة قد تكون مملوكة لزوجته هيتفيريس. الموقعان مفتوحان الآن للسياح لأول مرة منذ عقود. سيتمكن الزوار من الدخول إلى غرفتين في قلب الهرم عبر نفق بطول 260 قدمًا. وقال مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار في مصر للصحفيين: “عندما كنا ننزع تلك الأشياء ، وجدنا … منطقة غنية جدًا بالمدافن الخفية”..

مقبرة دهشور الملكية

يقع الهرمان في مقبرة دهشور الملكية ، على بعد حوالي 25 ميلاً جنوب القاهرة. هرم سنفرو البالغ طوله 330 قدم – مغلق منذ عام 1965 – معروف بشكله غير المعتاد. وأوضح وزيري أن البنائين الذين يحاولون إنشاء الهرم ذي الجوانب الملساء اضطروا إلى تغيير زوايا الجدران بعد أن بدأت الشقوق في الظهور في الهيكل. هذا أعطى الهرم شكلاً غريبًا ومثنيًا. أخبر البروفيسور جوان فليتشر من جامعة يورك في المملكة المتحدة، والذي لم يشارك في الافتتاح ، أن هذا الهرم “مثال رائع على الطريقة التي ما زال المصريون القدماء يطورون بها فنهم الجنائزي”. كأول محاولة لبناء هرم كلاسيكي سلس، بعد بناء هرم الخطوة في سقارة في حوالي 2650 قبل الميلاد، والذي تضمن “تجربة كبيرة وخطأ”. وأضافت: “إنه يمثل اللحظة التي أدركوا فيها ، في منتصف الطريق خلال أعمال البناء، أن الزاوية كانت شديدة الانحدار، لذا كان يتعين عليهما تقليصها مما يؤدي إلى شكلها” المنحني “- مع هذا التغيير المفاجئ في الخطة والذي نقش علي الأحجار للأجيال القادمة.”

الاكتشافات الأثرية في السنوات الأخيرة

لقد تعلم المهندسون المعماريون المصريون القدامى من أخطائهم واستمروا في بناء هرم ثانٍ ناجح لـسنفرو : الهرم الأحمر بطول 340 قدمًا على نحو سلس. وقال فليتشر إن الهرم الأحمر “ذو الشكل المثالي كان بمثابة نموذج لتحفة الملك خوفو الخاصة”. وأضافت “لكن في الوقت الذي أصبحت فيه الجيزة الآن وجهة مزدحمة وصاخبة للغاية ، فإن الخلفية الصحراوية الهادئة لأهرامات دهشور تعيد الزائر بالفعل في الوقت المناسب”. عاد الملوك لبناء مقابر على شكل هرم في دهشور بعد 700 عام في المملكة الوسطى. وقالت فليتشر إن النساء الملكيات دُفنن في الموقع ، تاركين وراءهن مجوهرات “رائعة” ومطابقة للأسلحة التي تعد من “أفضل الأمثلة التي تم إنتاجها على الإطلاق”. كانت مصر حريصة على تبادل أخبار الاكتشافات الأثرية في السنوات الأخيرة كجزء من محاولة لجذب السياح. انخفضت أعداد الزوار بشكل حاد خلال الثورة المصرية في عام 2011 والاضطرابات السياسية التي تلت ذلك.