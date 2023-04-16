ما السر وراء عدم إصابة طائر الخشب بالصداع رغم كثرة نقره؟

يعتبر نقار الخشب من الطيور القوية، لأنه يؤدي جميع أشغاله بانتظام دون الإصابة بأي صدمات، ولديه منقار عجيب يدق به الأشجار بسرعة هائلة، تصل إلى 7 أمتار في الثانية الواحدة، وبين كل نقرة وأخرى يصل الزمن المستغرق إلي أقل من 1/1000 ثانية، وهذا لا يؤثر على رأسه مطلقاً، الذي يبلغ من الحجم مثل ثمرة العنب، وهذا النقار يشبه إنساناً يضرب رأسه في الحائط بسرعة 25 كيلو متر في الساعة، ولكن العجيب من ذلك أنه يفعل هذا الأمر إلى ما يقارب 20 مرة في الثانية.

ما هو سر قوة نقار الخشب ولماذا لا يعاني من الصداع…؟

بدأ بعض الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وبعض الدول في أوروبا بالعمل على دراسة نقار الخشب، وتم هذا البحث عن طريق كاميرات حساسة جدا، وسجلوا بدقة تقديرات قوة النقر، ومن خلال بحثهم استعانوا بطائر آخر وهو الهدهد الأوراسي الذي يبحث عن الديدان في الأرض، وسجلوا سرعة النقرة لديه، وذلك ليستطيعوا معرفة سرعة نقر هذا الطائر من خلال هذه التجربة، ومن خلال دراستهم علي هذا الطائر تمكنوا من الوصول إلى أن نقار الخشب يعتمد على مناطق إسفنجية ذات مسام في عظام جمجمة الرأس، موجودة بكثرة في الجبهة ومؤخرة الرأس، و قد تمكنوا أيضاً من خلال بحثهم أن نقار الخشب يعتمد في غذائه على الحشرات واليرقات المدفونة في جذع الأشجار، وذلك عن طريق النقر للحصول عليه.

الخوذة الذكية:

أكتشف بعض الباحثين سبباً آخر لنقر نقار الخشب بهذه السرعة دون التأثير على الرأس، ومن خلال بحثهم تمكنوا من معرفة الأنسجة التي توجد في المنقار الخارجي، حيث إن الجزء العلوي أطول من السفلى ب 1.6 مليمتر، وهذا يسبب عدم إجتماع الجزأين في نقرة واحدة، ولكن يمكن الإجتماع بنسبة قليلة جدا، ويؤدي ذلك إلى خفض قوة النقرة الناتجة عن الصدمة، واكتشف العلماء أيضاً أن بنية المنقار العلوي أقصر 1.2 مليمتر عن المنقار السفلي، وذلك يؤثر على إجهاد الرأس، وأن قوة النقرة محملة على الجزء الأطول من المنقار أثناء النقر.