لماذا تدور الأرض؟ وهل سيكون لها دائماً نفس فترة الدوران؟

يعد معدل دوران الأرض على مدار 24 ساعة أحد السمات التي تجعل كوكبنا صديقًا جدًا للحياة ، مما يسمح لمعظم أجزاء الأرض بالبقاء في درجة حرارة لطيفة ومريحة حيث تغمرها أشعة الشمس أثناء النهار والظلام في الليل.

كل كوكب في النظام الشمسي له معدل دوران فريد خاص به. يستغرق عطارد ، الأقرب إلى الشمس ، 59 يومًا من أيام الأرض للتنقل مرة واحدة فقط. فينوس ، الكوكب الثاني ، يدور مرة واحدة كل 243 يومًا من أيام الأرض.

يدور كوكب الزهرة للخلف من اتجاه مداره حول الشمس ، وكذلك يورانوس وكوكب بلوتو الصغير القزم.

لماذا تدور الأرض والكواكب الأخرى على الإطلاق؟ سوف يساعد على فهم كيفية تشكيل نظامنا الشمسي. منذ ما يقرب من خمسة مليارات سنة ، كان لنظامنا الشمسي بداياته باعتباره سحابة هائلة من الغبار والغاز. بدأت السحابة في الانهيار، تتسطح إلى قرص عملاق يدور بشكل أسرع وأسرع، تمامًا مثلما يدور المتزلج الجليدي. والسبب في أن العديد من الأجسام تدور حول الشمس في نفس المستوى تقريبًا (يُسمى الكسوف) وفي نفس الاتجاه هي أنها جميعًا قد تشكلت من هذا القرص نفسه. بينما كانت الكواكب تتشكل ، لم يكن هناك الكثير من السلام في نظامنا الشمسي. غالبًا ما تصطدم كتل من جميع الأحجام ، وتلتصق ببعضها البعض أو تمسح جانبيًا بعضها بعضًا. في بعض الأحيان يمكن لجاذبية الأجسام الكبيرة التقاط الأجسام الصغيرة في المدار ، هذه يمكن أن تكون الطريقة الوحيدة التي اكتسبت بها الكواكب أقمارها.

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