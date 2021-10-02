لبس الكفن بدلاً من بدلة الفرح.. أغرب حالة وفاه لعريس وسط أصدقاءه ليلة حنته والفرح يتحول إلى جنازة

في مشهد مهيب وفي توقيت حرج، توفي عريس أبو حمص الشاب محمود أبو خضرة في ليلة حنته ووسط أصدقاءه، وكان العريس يمارس بعضاً من طقوس هذه الليلة، حتى أنه ذبح العجل الذي سيأكل منه المعازيم بيده، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي، ولكن وفي لحظة حرجة انقلبت الأمور رأساً على عقب.

أغرب حالة وفاه لعريس وسط أصدقاءه ليلة حنته

وبينما كان العريس يرقص وهو سعيد ليلة حنته، فوجئ الأهل والأحباب والأصدقاء بسقوطه مغشياً عليه في لحظة، ليقلبوه يميناً وشمالاً فوجدوه قد فارق الحياه تماماً، ويتحول الفرح إلى جنازة، وللقارئ أن يتخيل هذا الموقف الذي تسبب في حزن عميق لكل من قرأ تفاصيل ما حدث لمسعود أبوخضرة هذا الشاب الخلوق الذي شهد له الجميع بالطيبة والأخلاق الحسنة.

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وصدق الله حين قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فأجل العريس كان قد انتهى في تلك اللحظة، ليلبس الكفن بدلاً من بدلة الزفاف، وتسود حالة من الحزن على الجميع ويشيعه الآلاق من أهالي أبو حمص إلى مثواه الأخير.