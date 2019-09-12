كوكب يطلق عليه العلماء “الأرض الفائقة”

تشير الابحاث إلى أن درجة حرارة K2-18 b تتراوح بين حوالي -100 درجة فهرنهايت (-73 درجة مئوية) و 116 درجة فهرنهايت (47 درجة مئوية). كمرجع، يمكن أن تمتد درجات الحرارة على الأرض من أقل من -120 درجة فهرنهايت (-84 درجة مئوية) في مناطق مثل القارة القطبية الجنوبية إلى أكثر من 120 درجة فهرنهايت (49 درجة مئوية) في مناطق مثل إفريقيا وأستراليا وجنوب غرب الولايات المتحدة.







“الأرض الفائقة”

على الرغم من أن K2-18 b يتباهى ببعض أكثر السمات التي تشبه الأرض التي لوحظت في كوكب خارج المجموعة الشمسية حتى الآن – الماء ودرجات الحرارة الصالحة للسطح والسطح الصخري – يشير الباحثون إلى أن العالم لا يزال بعيدًا عن الأرض. أولًا، K2-18 b هو ضعف قطر الأرض تقريبًا، مما يجعله ضخمًا بنحو ثمانية أضعاف. هذا يضع K2-18 b بالقرب من الحد الأعلى لما نسميه “الأرض الفائقة” – والتي تشير عادةً إلى كواكب بين حوالي واحد إلى 10 كتل أرضية.







تركيبة تشبه المريخ أو القمر

لكن كثافة K2-18 ب هي ما يثبته حقًا ككوكب صخري. مع كثافة تبلغ حوالي ضعف كثافة نبتون، K2-18 ب له تركيبة تشبه المريخ أو القمر. لذا، نظرًا لأنه يُعتقد أن للكوكب سطحًا صلبًا، ومن المعروف أن لديه جوًا ممتدًا على الأقل مع بعض بخار الماء، يقول الباحثون إنه من الممكن أن يكون K2-18 b في الواقع عالمًا مائيًا له محيط عالمي يغطي كامل سطحه – المظهر الخارجي، ومع ذلك، لا يمكنهم القول بالتأكيد.







خوارزمية معقدة

سبب عدم اليقين هو أن هابل لا يمكنه التحقيق في أجواء الكواكب الخارجية البعيدة بتفصيل كبير. على سبيل المثال، بفضل خوارزمية معقدة، تمكن الباحثون من إثارة الإشارة التي لا يمكن إنكارها لبخار الماء في الغلاف الجوي K2-18 ب، لكنهم لم يتمكنوا من معرفة بالضبط مقدار بخار الماء الموجود بالفعل. لذلك، في بحثهم، اتبعوا النهج الثابت وقدموا تقديرات واسعة النطاق لوفرة المياه – في مكان ما بين 0.01 في المئة و 50 في المئة.