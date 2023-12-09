كم من الوقت ستستغرقه لنسيان هذه الأشياء

سمي الإنسان إنسانا لأنه كثير النسيان، نسيان الأشياء ليس أمرا مستغربا فتلك طبيعة بشرية متأصلة وليس من المستغرب نسيان أسماء بعض الأشخاص أو نسيان وجوههم، ولكن الأغرب من ذلك هو أنه يمكنك نسيان أشياء بديهية مثلك كيفية المشي ونسيان اللغة الأم التي تتحدثها، كل ذلك يمكن أن يحدث فقط بعض مرور فترة زمنية معينة.

نستعرض معكم في هذه المقال الفترة الزمنية المتوقعة لنسيان بعض الأشياء مثل الوقت الذي تستغرقه النسيان اسم شخص ما أو نسيان مذاق بعض الأطعمة التي تحبها.

كم ستحتاج من الوقت لتنسى هذه الاشياء:

فيديو تيك توك:

ستحتاج بضعة ثواني لنسيان فيديو تيك توك كنت قد شاهدته قبل قليل وذلك لأنك تقوم بالتمرير باستمرار بين الفيديوهات لمشاهدة ما هو جديد، وإذا سُئلت في أثناء مشاهدتك الفيديوهات عن فيديو مر عليك من قبل ثوان معدودة فبالتأكيد لن تتمكن من تذكره، هنا تكمن الفكرة في كون إن الدماغ البشري لن يستطيع الاحتفاظ بتلك الكمية الهائلة من المعلومات.

الأحلام:

إذا راودك حلم ما فستنسى 50% منه بعد حوالي 5 دقائق فقط من استيقاظك، وبعد مرور 10 دقائق ستكون قد نسيت 90% من الحلم.

يتمكن بعض الناس من تذكر القليل جدا من تفاصيل أحلامهم أثناء يومهم وذلك في حال المرور بموقف مشابه لما رأيته في الحلم.

المكان الذي ركنت فيه سيارتك:

ينسى الناس المكان الذي ركنوا فيه سياراتهم بعد مرور حوالي 6 ساعات تقريباً في المتوسط من قيامهم بذلك وبالأخص إذا قاموا بركن سياراتهم في مكان جديد لم يعتادوا عليه.

ماذا أكلت بالأمس:

يستغرق الناس عادة يوما واحدا لنسيان الوجبة التي قاموا تناولها في اليوم السابق، هل تتذكر ما قمت بأكله يوم أمس.

كلمة مرورك:

إذا قمت بإنشاء كلمة مرور لهاتفك أو لأحد المواقع التي تستخدمها فإنك قد تنساها بعد مرور خمسة أيام على الأغلب، يقوم الناس بتعيين

كلمات مرور سهلة حتى لا ينسوها مثل 12345 وغيرها من كلمات المرور السهلة ويتسبب ذلك في حدوث الكثير من الهجمات الإلكترونية الذي تستهدف بياناتك الحساسة.

هدف العام الجديد:

يقوم بعض الناس بتعيين أهداف لتنفيذها مع كل بداية عام، وللأسف ينسى هؤلاء الناس أهدافهم التي وضعوها للعام الجديد بعد 21 يوم فقط من تحديدها، يبدو أن الالتزام بتلك الأهداف أمر صعب للغاية.

طريقة التحكم في ألعاب الفيديو:

إذا تركت لعبة فيديو لفترة طويلة فستنسى كيف كنت تتحكم بها، يستغرق ذلك بالضبط حوالي 24 يوم لتنسى كيف كنت تحكم بلعبتك المفضلة، ولكن لا داعي للقلق فستعتاد الامر بعد فترة قليلة.

النكات المضحكة:

اثبتت دراسة ان النكات المضحكة تٌنسى بعد مرور أربعة أشهر من سماعها للمرة الأولى.

وجوه الأشخاص الذين تعرفهم:

لا تستغرب إن قلت لك بأنك يمكن أن تنسى وجه شخص ما بعد مرور فترة زمنية معينة منذ رؤيتك له للمرة الأولى، تقدر تلك الفترة بحوالي خمسة أشهر في الغالب.

كيفية المشي:

لا تستغرب أيضا إذا قلت لك بأن الإنسان يمكن أن ينسى الطريقة التي كان يمشي بها، يعاني الكثير من الأشخاص الذين أصيبوا بضمور العضلات من نسيان الطريقة التي كانوا يمشون بها وذلك بعد الجلوس لفترة طويلة عن الكراسي المتحركة، تقدر الفترة الذي يستغرقها الإنسان لنسيان الطريقة الذي كان يمشي بها بحوالي ستة شهور.

مهارات الإسعافات الأولية:

تعد مهارات الإسعافات الأولية واحدة من أكثر الأشياء الذي تستغرق وقتا لنسيانها، التدريب على الإسعافات الأولية يعتبر مهارة مفيدة للغاية يمكن أن تحافظ على حياة الكثير من الأشخاص، يمكنك نسيان تلك المهارات بعد حوالي عشرة سنوات من عدم تطبيقها.

اللغات:

إذا قمت بتعلم لغة ثانيه فلا تقلق أبدا من إمكانية نسيانها، يستغرق الأمر عادة 13 سنة لنسيان لغة أخرى كنت قد تعلمتها، حتى لغتك الأم يمكنك أن تنساها إذا لم تقم بممارستها لفترة طويلة.

المواقف المحرجة:

للأسف فإن الإنسان يستغرق وقتا طويلا لنسيان المواقف المحرجة التي مر بها من قبل، وتقدر تلك الفترة بحوالي 20 سنة لنسيان تلك الذكريات المزعجة التي ستظل تطاردك طيلة حياتك.

قيادة السيارات:

يستغرق الإنسان 40 سنة لنسيان الطريقة الذي كان يقود بها سيارته، تعتبر مهارات القيادة عامة من الأشياء صعبة النسيان.

العطور:

العطور هي أيضا من الأشياء صعبة النسيان، تقدر الفترة اللازمة لنسيان رائحة عطر ما بحوالي 50 سنة.

قيادة الدراجات:

بقدر ما كانت قيادة الدراجة أمرا صعبا في البداية إلا أنك لن تستطيع نسيان كيفية قيادة الدراجة أبدا ويشمل ذلك الدراجات الهوائية والنارية، تقدر الفتر الذي سيستغرقها الإنسان لنسيان كيفية قيادة الدراجات بحوالي 75 سنة.