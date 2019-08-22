قطعة بطاطس واحدة الأغلى و الأغرب في العالم

قدمت شركة “ST ERIKS” السويدية، رقائق بطاطس هي الأغلى في العالم، حيث يبلغ سعر القطعة الواحدة، إحدى عشر دولاراً أمريكياً، و الغريب أن هذة الرقائق لاقت أهتماماً كثيراً من الناس، حيث نفذت الكمية بالكامل عند اطلاقها لأول مرة، ربما يتسائل البعض، ما هو المميز في تلك الرقائق، وهل هي حقاً تستحق هذا المبلغ الكبير؟.

الصندوق الأسود الفاخر، الذي صممته شركة “ST ERIKS”، يحتوي على خمس قطع فردية من رقائق البطاطس، وهي مصنوعة باليد من قِبل رئيسة الطهاة “بيلو”.

حيث استخدم خمسة عناصر خاصة في صناعة تلك الرقائق، من بينها فطر “ماتسو-تاكي”، القادم من غابة الصنوبر في شمال السويد، و الأعشاب البحرية من مياة جزر “فارو”، ونبات الشبت من جزيرة “جاري”، والبصل الذي ينمو في ضواحي بلدة “ياكسان” السويدية، أما البطاطس نفسها في أيضاً خاصة، حيث تم جنيها من تلال البطاطس في قرية “أمرن” السويدية، وهي التي تتميز بمنحدراتها الحجرية، حيث تزرع البطاطس بعدد محدود للغاية، تلك المنحدرات، تجعل من الصعب على الآلات الزراعية الحديثة، الوصول إلى البطاطس، مما يعني أن جميع البطاطس، تزرع و تحصد باليد.

كل قطعة من تلك الرقائق، تم صنعها بلمسة حساسة من يد الطاهية “بيلو”، لكي تضمن بأن تحقق التوازن المثالي بين مختلف المكونات.

وفي الأسبوع الماضي، تم إطلاق دفعة محدودة، مكونة من مائة قطعة، وبيعت جميعها على الفور تقريباً، على الرغم من أن الثمن المجنون، والذي يصل إلى خمسة وخمسون دولاراً أمريكياً، مقابل الصندوق الواحد، إلا أنه لم تعلن الشركة بعد عن الدفعة الجديدة، من تلك الرقائق.

لكن الجميع يتوقع، أن يتم إطلاق الدفعة الثانية قريباً، وذلك بسبب نجاحها الباهر منذ البداية.