قرية يعيش سكانها أكثر من 100 عام – أسرار “البلو زونز” في العالم

قرى تعيش خارج الزمن: سر “البلو زونز” وأطول أعمار في العالم

في عالم يتسارع فيه الإيقاع وتزداد فيه الضغوط الصحية، توجد جيوب نادرة من الكوكب يبدو أن الزمن قد نسيها. هناك، لا تُقاس الحياة بعدد السنوات، بل بجودتها. هؤلاء الناس لا يسعون لإطالة العمر، بل يعيشون ببساطة تجعلهم يتجاوزون المئة عام وهم يبتسمون. هذه الأماكن تُعرف علميًا باسم “البلو زونز” (Blue Zones) — مصطلح صاغه الباحث الأمريكي دان بوتنر وفريق من علماء الديموغرافيا من جامعة National Geographic وNIH بعد دراسات ميدانية امتدت لأكثر من عقدين.

تشمل هذه المناطق أوكيناوا في اليابان، سردينيا في إيطاليا، إيكاريا في اليونان، شبه جزيرة نيكويا في كوستاريكا، ولوما ليندا في كاليفورنيا. جميعها تشترك في نمط حياة متقارب رغم اختلاف الجغرافيا والثقافة، ما جعل العلماء يتساءلون: هل يكمن سر طول العمر في الجينات أم في الطريقة التي نعيش بها؟

ما وراء الجينات: فلسفة العيش الهادئ

تشير دراسات “بلوغونز ريسيرتش” إلى أن الجينات تفسّر أقل من 25% من طول العمر، بينما تعتمد النسبة الأكبر على العادات اليومية والبيئة الاجتماعية. في أوكيناوا مثلاً، يعيش الناس وفق مبدأ “إيكيغاي” — أي “السبب الذي يجعلك تستيقظ كل صباح”، وهي فلسفة تمنح الحياة معنىً وهدفًا. في سردينيا، يلعب الترابط الاجتماعي بين الأسر والجيران دورًا محوريًا في دعم الصحة النفسية وتقليل معدلات الاكتئاب.

أما في إيكاريا، الجزيرة اليونانية التي تكاد تنسى معنى كلمة “مرض مزمن”، فالنوم المنتظم، النظام الغذائي المتوسطي، والضحك الجماعي اليومي هي وصفة الحياة الطويلة.

غذاء من الأرض لا من المصانع

النظام الغذائي في هذه القرى لا يتبع حمية محددة بل طريقة عيش متوارثة. فالسكان يستهلكون ما تنتجه أرضهم فقط.

الخضروات الورقية، الحبوب الكاملة، البقوليات، والمكسرات تشكل 90% من طعامهم اليومي. في أوكيناوا، تُعد البطاطا البنفسجية مصدر الكربوهيدرات الأساسي بدل الأرز، وتشتهر بمضادات أكسدة تعزز المناعة. أما في سردينيا، فيُستهلك الجبن المصنوع من حليب الماعز الغني بأوميغا 3، بينما يعتمد أهل إيكاريا على العسل الطبيعي والأعشاب الجبلية التي تحتوي على مركبات مضادة للالتهاب.

اللحوم؟ تُقدَّم في المناسبات فقط، ويُستبدل بها البروتين النباتي مثل العدس وفول الصويا، ما يفسّر انخفاض أمراض القلب والسرطان لديهم مقارنة ببقية العالم.

دروس للبشرية من قرى العمر الطويل

يقول دان بوتنر: “البلو زونز ليست أماكن خارقة، بل مجتمعات بنت بيئتها بطريقة تجعل الخيار الصحي هو الخيار السهل”.

بكلمات أخرى، سر طول العمر لا يُشترى، بل يُبنى: في العلاقات، في النظام، في القناعة، وفي بساطة العيش.

إن تبنّي عادات هذه القرى — كالمشي اليومي، تناول الطعام الطازج، والنوم الكافي — قد لا يجعلنا جميعًا نبلغ المئة، لكنه بالتأكيد يجعل حياتنا أكثر امتلاءً وجودة.