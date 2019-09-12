قد يكون كوكب المشتري قد اصطدم بكوكب ضخم هائل منذ زمن طويل .. إليك السبب

في عام 2016، وصلت مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا إلى كوكب المشتري بهدف النظر من خلال غيوم كوكب المشتري الكثيفة لكشف أسرار الكوكب العملاق الداخلية. جنبا إلى جنب مع الصور المذهلة التي أرسلها جونو، فإنه يستخدم أدواته أيضًا للنظر في أعماق قلب كوكب المشتري. كان أحد أكبر اكتشافات المركبة الفضائية جوهرًا أقل إحكاما مما توقع العلماء. بدلاً من الانتقال الحاد بين النواة الكثيفة والطبقات الخارجية الأكثر غزارة، فإن قراءات جونو تعني حدودًا غامضة، حيث تصل النواة داخل الغلاف الجوي إلى نصف قطر الكوكب تقريبًا.







كوكب المشتري الصغير في تصادم وجهاً لوجه مع كوكب كبير

الآن، قدم علماء الفلك بقيادة شانج فاي ليو من جامعة صن يات سين في الصين تفسيراً لتلك النواة الغامضة: لقد شارك كوكب المشتري الصغير في تصادم وجهاً لوجه مع كوكب كبير، وحجمه تقريبًا بحجم اورانوس. توضح النماذج أنه حتى لو كان الحدث قد حدث قبل 4.5 مليار عام، عندما كانت الكواكب لا تزال تتشكل، فإن النواة الضبابية الناتجة قد تستمر حتى اليوم. نشر ليو وزملاؤه نتائج البحث في 14 أغسطس في مجلة Nature.







غازات الهيدروجين والهيليوم

القصة الأكثر شيوعًا لتكوين كوكب المشتري هي أنها جمعت عناصرها الثقيلة أولاً، لتشكل نواة كثيفة. في تلك المرحلة، كانت ثقيلة بما يكفي لجذب كميات هائلة من غازات الهيدروجين والهيليوم الأخف وزناً والتي تشكل معظمها، وفعلت ذلك بشكل هائل.







النواة المدمجة والكثيفة

لكن هذا السيناريو سينتج عنه كوكب المشتري الحديث ذو النواة المدمجة والكثيفة المحاطة بغازات أخف – وهو ما اعتقد علماء الكواكب أنه كان يتمتع به لسنوات عديدة. استغرق الأمر قياسات الجاذبية الدقيقة للغاية لجونو لتعلم أن جوهر كوكب المشتري هو في الواقع غامض، حيث يصل اللب الخارجي في الغاز المحيط به لآلاف الأميال. كانت تلك النتيجة صدمة لعلماء الفلك عندما أبلغ علماء جونو عن اكتشافها لأول مرة في عام 2017.