فوائد غير متوقعة لتناول “العلكة” يحرص معظم الأشخاص على تناول العلكة كمجرد عادة نقوم بها دون إدراك لفوائدها،إلا أن المعلومات تشير الى أن فوائدها لا تقتصر على التسلية فقط أو التخلص من رائحة الفم،و لكنها تتجاوز ذلك فهي ذات نفع كبير جدا و خصوصا العلكة التي تستخرج من الاشجار و بالرغم من فوائدها، الا أن المبالغة في تناول العلكة قد يجعلها مضرة فقد تسبب الم فى الفك، لذلك يجب مضغ العلكة لفترات قصيرة من الوقت تتراوح ما بين النصف ساعه و الساعة وفيما يلي ذكر لأهم فوائد العلكة او كما يطلق عليه اللبان:

حماية الأسنان

تساعد العلكة على حماية الأسنان خصوصا بعد تناول الوجبات من خلال التقليل من طبقة البلاك والترسبات على الأسنان، تحفاظ على نظافتها.

تقوية الذاكرة

تعزز العلكة تقوية الذاكرة حيث أثبتت الدراسات أن العلكة تعزز من وظائف الإدراك ،مثل التركيز والذاكرة كما أنها تحسن من تركيز الشخص وذاكرته لأنها ترفع من تدفق الدم للدماغ.

تقليل الحرقة فى المريء

بعد تناول وجبات الطعام يساعد العلكة على تقليل الحمض في المريء ذلك من خلال زيادة إنتاج اللعاب الذي يزيل الحمض بسرعة كبيرة.

تساعد بالإقلاع عن التدخين

تساعد علكة النيكوتين على الاقلاع عن التدخين بالاضافة الى ذلك فإن مضغ العلكة يساعد على التخفيف من الرغبة الشديدة للفم على تدخين السجائر.

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