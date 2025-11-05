فريق علمي يرصد إنقسام نشط لإحدى الصفائح التكتونية قد يسبب زلازل في هذه المنطقة

يواصل العلم والعلماء جهودهم المكثفة والمستمرة لإكتشاف المزيد من خبايا هذا الكوكب والتي تظهر في إكتشافات وجهود مستمرة من العلماء في مختلف المجالات والتي كان أخرها اكتشاف علمي غير مسبوق، نجح خلاله فريق دولي من علماء الجيولوجيا في رصد عملية انقسام نشطة لإحدى الصفائح التكتونية تحت مياه المحيط الهادئ الشمالي، في ظاهرة قد تُغير المفاهيم الجيولوجية الحالية حول الزلازل وبنية القشرة الأرضية، مما يثير دهشة العلماء ويثير أسئلة حول انشقاق الأرض.

أين يحدث هذا الانقسام؟

ووفقًا لما توصل له هذا الفريق من العلماء فإن الحدث الجيولوجي يقع قبالة جزيرة فانكوفر في كندا، حيث تُظهر صفيحة خوان دى فوكا ، وهى من أصغر الصفائح التكتونية على كوكب الأرض ، علامات على التفتت التدريجى أثناء غوصها القارة الأمريكية الشمالية.

حيث نوه العلماء إلى أن جزءا من هذه الصفيحة والمعروف باسم صفيحة المستكشف ينقسم عموديا إلى عدة كتل عبر شق يمتد لعمق 5 كيلومترات تقرييا فى قاع البحر.

هل يعني ذلك أن الأرض تتشقق؟

ووفقًا للعلماء فإن المسألة ليس في أن الأرض تتفتح كما قد يوحى العنوان ، ولكن العلماء يؤكدون أن ما يحدث هو ظاهرة جيولوجية نادرة للغاية ، تعرف باسم الانقسام النشط ، وهى أول دليل مباشر على الصفيحات التكتونية ، يمكن أن تتفكك تدريجيا، وليس فقط تتحرك أو تتصادم كما كان يعتقد سابقا.

تداعيات علمية ومخاطر محتملة

وأصدر الجيولوجيون تحذيرًا من أن هذا الانقسام قد يؤثر على النشاط الزلزالي في المنطقة، إذ تُحدث التغيرات الداخلية في القشرة البحرية اختلالًا في الضغوط التكتونية المسؤولة عن الزلازل الكبرى، وإذا استمر هذا الانقسام، فقد يغيّر نماذج التنبؤ بالزلازل والتسونامي عالميًا، ويوفر رؤية أوضح لفهم حزام النار في المحيط الهادئ، الذي يُعد من أكثر مناطق الأرض نشاطًا زلزاليًا.

و يؤكد الخبراء أن الظاهرة لا تمثل خطرًا مباشرًا في الوقت الحالي، لكنها تبرز الحاجة إلى تعزيز أنظمة المراقبة الزلزالية والإنذار المبكر بالتسونامي في المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ.