عجائب وغرائب

فريق علمي يرصد إنقسام نشط لإحدى الصفائح التكتونية قد يسبب زلازل في هذه المنطقة

آياتي خيري

يواصل العلم والعلماء جهودهم المكثفة والمستمرة لإكتشاف المزيد من خبايا هذا الكوكب والتي تظهر في إكتشافات وجهود مستمرة من العلماء في مختلف المجالات والتي كان أخرها اكتشاف علمي غير مسبوق، نجح خلاله فريق دولي من علماء الجيولوجيا في رصد عملية انقسام نشطة لإحدى الصفائح التكتونية تحت مياه المحيط الهادئ الشمالي، في ظاهرة قد تُغير المفاهيم الجيولوجية الحالية حول الزلازل وبنية القشرة الأرضية، مما يثير دهشة العلماء ويثير أسئلة حول انشقاق الأرض.

أين يحدث هذا الانقسام؟

ووفقًا لما توصل له هذا الفريق من العلماء فإن الحدث الجيولوجي يقع قبالة جزيرة فانكوفر في كندا، حيث تُظهر صفيحة خوان دى فوكا ، وهى من أصغر الصفائح التكتونية على كوكب الأرض ، علامات على التفتت التدريجى أثناء غوصها القارة الأمريكية الشمالية.

حيث نوه العلماء إلى أن جزءا من هذه الصفيحة والمعروف باسم صفيحة المستكشف ينقسم عموديا إلى عدة كتل عبر شق يمتد لعمق 5 كيلومترات تقرييا فى قاع البحر.

هل يعني ذلك أن الأرض تتشقق؟

ووفقًا للعلماء فإن المسألة ليس في أن الأرض تتفتح كما قد يوحى العنوان ، ولكن العلماء يؤكدون أن ما يحدث هو ظاهرة جيولوجية نادرة للغاية ، تعرف باسم الانقسام النشط ، وهى أول دليل مباشر على الصفيحات التكتونية ، يمكن أن تتفكك تدريجيا، وليس فقط تتحرك أو تتصادم كما كان يعتقد سابقا.

تداعيات علمية ومخاطر محتملة

وأصدر الجيولوجيون تحذيرًا من أن هذا الانقسام قد يؤثر على النشاط الزلزالي في المنطقة، إذ تُحدث التغيرات الداخلية في القشرة البحرية اختلالًا في الضغوط التكتونية المسؤولة عن الزلازل الكبرى، وإذا استمر هذا الانقسام، فقد يغيّر نماذج التنبؤ بالزلازل والتسونامي عالميًا، ويوفر رؤية أوضح لفهم حزام النار في المحيط الهادئ، الذي يُعد من أكثر مناطق الأرض نشاطًا زلزاليًا.

و يؤكد الخبراء أن الظاهرة لا تمثل خطرًا مباشرًا في الوقت الحالي، لكنها تبرز الحاجة إلى تعزيز أنظمة المراقبة الزلزالية والإنذار المبكر بالتسونامي في المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.