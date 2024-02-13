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عمو سامي غرقنا .. تريند على تيك توك إليكم ” أصله وفصله”

محمد الحكيم

يتداول الناشطون على تطبيق ” تيك توك ” الصيني الشهير تريند بعنوان ” عمو سامي غرقنا ” وأصل هذا التريند أن إحدى الفتيات السعوديات تتعامل مع ميكانيكي يُدعى سامي، وهو المسؤول عن صيانة سيارتها وفي إحدى الأيام المطيرة قامت بتصوير فيديو تمزح مع صديقتها وتقول: “عمو سامي غرقنا”، وحاز هذا الفيديو إعجاب العديد من النشطاء الذين تناقلوه وهم يمزحون.

عمو سامي غرقنا تريند سعودي واسع الانتشار على تيك توك

عمو سامي غرقنا تريند سعودي واسع الانتشار على تيك توك

@vl0sca

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♬ original sound – VLOSCA – فلوسكا

الانتشار والتريند لـ ” عمو سامي غرقنا”

الفيديو سرعان ما نال شهرة واسعة، حيث تفاعل مستخدمو تيك توك بإبداع، معيدون تمثيل الموقف بأساليبهم الخاصة، مما سلط الضوء على كيفية تحول اللحظات العابرة إلى تريندات تجمع المجتمعات الافتراضية على تطبيق “تيك توك”.

تأثير التريند على المحتوى الرقمي

هذه الظاهرة تبرز تأثير الثقافة الشعبية والمحتوى الرقمي في تشكيل الاتجاهات الاجتماعية، حيث تصبح القصص الشخصية واللحظات العفوية جزءاً من التفاعل الجماعي والترفيه العام، ما يؤكد على قوة الوسائط الاجتماعية في ربط الناس وتحفيز التفاعل الإبداعي.

وتريند “عمو سامي غرقنا” يعد مثالاً بارزاً على كيفية تحول المواقف اليومية إلى ظواهر ثقافية تجمع المجتمعات، مؤكداً على قوة السرد القصصي والإبداع في عصر الإنترنت، ويحرص موقع “نجوم مصرية ” على رصد جميع التريندات الموجودة على تطبيق ” تيك توك ” أو المنصات الاجتماعية الأخرى مثل “فيسبوك”، و “تويتر”.

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عن الكاتب:
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محمد الحكيم

صحفي حُر ومترجم أهتم بالصحافة الإلكترونية فهي حياتي التي أعيشها، وكذلك الترجمة، أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة بدأت العمل في الصحافة، والترجمة على التوازي منذ العام2007، أسعى إلى حياة الرفاهية وأحب نشر المحتوى الصحفي خاصة الخدمي الذي يساعد القاريء على الوصول إلى إما المعلومة المفيدة أو استخدام ما أنشره في حياته في جميع أنحاء المجالات، وأتمنى الرقي لشعبي العربي وانتشار السلام في العالم أجمع والمعيشة الجيدة للجميع وحل جميع مشاكل العالم لكي تسود مشاعر الحب والسلام والرحمة بين الجميع.

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