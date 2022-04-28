يعتبر الكونغرس الأمريكي من أهم المؤسسات السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يأتي الكونغرس الأمريكي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد البيت الأبيض الذي يمثله الرئيس الأمريكي المنتخب، ويقوم الكونغرس بالعديد من المهام السياسية المصيرية، وسنلقي الضوء اليوم على الكونغرس الأمريكي، من حيث الأعمال التي يقوم بها، وعدد الأعضاء الذي يتكون منهم المجلس.

الكونغرس الأمريكي

يعتبر الكونغرس الأمريكي من أهم المؤسسات الدستورية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو المؤسسة التشريعية بالنظام الأمريكي.

واقتبس الشعب الأمريكي فكرة إنشاء الكونغرس من خلال محاكاة مجلس النواب البريطاني، حيث تم نقل الفكرة للمستعمرات الأمريكية أوائل القرن السابع عشر الميلادي.

وبسبب زيادة التوتر بين مستعمرات بريطانيا وأمريكا خلال فترة الستينيات من القرن الثامن عشر، قامت المجالس الخاصة بالمستعمرات باحتواء قضايا المستعمرين.

كما يعد الكونغرس القاري الأول الذي تم عقده بمدينة فيلادلفيا خلال عام 1774م المؤسسة الوطنية التشريعية الأولى.

وخلال عام 1776م استطاع الكونغرس القاري الثاني أن يقوم بإعلان مستعمرات أمريكا عن انجلترا، وقام بأعمال الحكومة حتى سنة 1781م.

عدد أعضاء الكونغرس الأمريكي

يتكون الكونغرس الأمريكي من 535عضو، مائة سيناتور، و435 نائب، بالإضافة إلى 6 من الأعضاء لا يمتلكون حق التصويت، تم تقسيمهم إلى خمس مندوبين، ومندوب واحد مفوض.

مجلسي الكونغرس الأمريكي

يضم الكونغرس الأمريكي مجلسين، كالآتي:

مجلس الشيوخ الأمريكي: ويعتبر مجلس الكونغرس الأعلى، وموقعه بالجناح الشمالي من الكونغرس، ويضم نائبين من كل ولاية، ويتمتع النائب بالعضوية مدة 6سنوات، كما يتم إعادة انتخاب ثلث أعضاء المجلس كل عامين، عبر الانتخاب المباشر، وللحصول على عضوية بمجلس الشيوخ، يجب توافر الشروط الآتية: أن يكون أمريكي الجنسية، ومن الضروري أن يكون قد حصل على الجنسية منذ فترة لا تقل عن 9سنوات، وأن يكون قد بلغ الثلاثين من العمر، كما يجب أن يكون من ضمن السكان بالولاية التي يريد تمثيلها بالمجلس.

مجلس النواب الأمريكي: يعتبر مجلس الكونغرس الأدنى، ومكانه بالجناح الجنوبي للكونغرس، ويضم 435 نائب، حيث تقام انتخابات دورية كل عامين بهدف اختيار أعضاء جدد من الحزب الديموقراطي، والحزب الجمهوري.

أعمال الكونغرس الأمريكي

يقوم الكونغرس الأمريكي بعدد من الأعمال الهامة نذكر منها الآتي:

تشريع القوانين الخاصة بالضرائب.

مشاركة الرئيس الأمريكي في توظيف أهم العاملين بالدولة واختيار القضاة.

القيام بإنشاء القوانين، والعمل على مناقشتها، ثم متابعة عملية التصويت على هذه القوانين.

العمل على تعديل الدستور.

وظيفة الاعتراض على بعض التعيينات.

بعض المعلومات العامة عن الكونغرس الأمريكي

تحتوي اللجان الأساسية للكونغرس الأمريكي على 17 لجنة بمجلس الشيوخ، و19 لجنة بمجلس النواب.

تتكون الحكومة الأمريكية الفيدرالية من 3أفرع مميزة، وتتمثل في: الفرع القضائي، والفرع التشريعي، والفرع التنفيذي، حيث يمتلك كل فرع مجموعة من السلطات التشريعية المحددة، والعديد من المهام الدستورية الواضحة.

كما تعتبر اللجان الخاصة بالكونغرس الأمريكي من أهم مظاهر التنظيم بالمجلس التشريعي، حيث تقوم بإعداد المشاريع الخاصة بالقوانين بهدف التصويت من قبل المواطنين عليها، وتقوم بتقسيم الأعمال المتعلقة بمناقشة التشريعات.

وبذلك نكون قد قمنا بتوضيح الكثير من النقاط الهامة حول موضوع الكونغرس الأمريكي، لكل المهتمين بهذا الموضوع.