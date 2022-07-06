عجل البحر.. هل سمعت عنه من قبل؟.. سبحان الله

هل سمعت عنه من قبل؟، إنه عجل البحر، نوع من الثدييات البحرية التي تشمل الحيتان والفقمات، والفظ والدلافين، وغيرها من الحيوانات البحرية، والتي تشكل مجموعة متنوعة من 128 نوعاً، وتعتمد على بيئة المحيط في التعايش، ويعتبر عجل البحر أو أسد البحر أو الفقمة عضو من أعضاء فصيلة الفقمات، وهو إحدى فصائل زعنفيات الأقدام الثلاث، وهو من آكلة اللحوم، حيث يتغذى على المحار وطيور البطريق، والحبار، وأنواع أخرى من الأسماك، ويعيش في البيئة القطبية والمعتدلة والاستوائية، ولعجل البحر اسم علمي هو Otariidae.

خصائص عجل البحر.. سبحان الله

يعيش عجل البحر حياة نصف مائية، فهو يتغذى ويتنقل في المياه، لكن يتكاثر وينام على الأرض أو الجليد.

أماكن تواجده في المحيط الهندي ، والمحيط الهادي، والمحيط الجنوبي، وفي المحيط الأطلسي الجنوبي.

، والمحيط الهادي، والمحيط الجنوبي، وفي المحيط الأطلسي الجنوبي. حاسة السمع عنده قوية جداً، بينما حاسة البصر نكون قوية تحت الماء، ولعجول البحر قدرة كبيرة في تحديد المواقع للأشياء عبر صدى الصوت.

يتراوح وزن الذكور بين 70 و 1000 كيلو جرام.

تحتوي أجسامها على طبقة سميكة من الدهون تحت الجلد، والتي تعزل الحيوان وتساعده على الطفو في الماء.

تعيش عجول البحر بالقرب من الشاطئ في المناطق ذات الأمواج المتقلبة، وتصطاد فريستها في جماعات، ويتم تقاسم الفريسة حتى ولو كانت صغيرة.

يغطي الشعر كامل جسم عجل البحر، حيث يوجد الشعر على جانبي الفم، وعلى العينين وحولها وحول الأنف، وهو عبارة عن حاسة تساعد الحيوان على تحديد مكان الطعام، ويحذر من الحيوانات المفترسة، وأيضا توجد طبقتين من الشعر في سائر جسم العجل، حيث تكون الطبقة السفلية ناعمة وفوقها طبقة خشنة للحماية ضد البرودة الشديدة.

عجل البحر الملتحي

هو من عائلة الفقميات أيضا، وله وجه منبسط، وشعر كثيف على الفم يشبه الشوارب، ولأنثاه أربعة حلمات على العكس من باقي إناث عجول البحر الأخرى.

يفضل الحياة بشكل منعزل، ويألف المياه الغير عميقة، وهو متواجد بكثرة في القطب الشمالي، ووزنه حوالي 400 كجم، بينما يصل طوله إلى أربعة أمتار.

الاسم العلمي لعجل البحر الملتحي هو (Erignathus barbatus).