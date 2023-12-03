عادت من الموت وماتت في اليوم التالي.. عامل المشرحة يعثر على امرأة حية تبلغ 90 عاما داخل كيس جثث بالبرازيل

في مفاجأة كبرى تعرض لها أحد عمال الدفن بالبرازيل حين عثر عامل على امرأة تبلغ من العمر 90 عاما حية في كيس جثث، على الرغم من إعلان الأطباء سابقا عن وفاتها.

العامل كان مندهشا عندما اكتشف أن بشرتها لا تزال دافئة بعد ساعات من إعلان وفاتها في مستشفى ساو خوسيه الإقليمي.

تحقيق يجري للوقوف على ملابسات الواقعة

تم الإعلان أن المستشفى يجري تحقيقا في كيفية إرسال المرأة إلى المشرحة وهي لا تزال على قيد الحياة، وتركها في كيس الجثة لمدة تقريبية تصل إلى ساعتين قبل العثور عليها في الصباح، وقد أعلنت العائلة أنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد المستشفى بسبب هذا الإهمال.

مقدمة الرعاية، جيسيكا مارتينز سيلفي بيريرا، صرحت بأنها زارت المرأة بعد ظهر يوم السبت وكانت لا تزال على قيد الحياة، وقالت إنها تبدو مريضة، لكنها فتحت عينيها ورأت أنهم سجلوا في شهادة الوفاة أن السبب بأنه عدوى، وتم إرسال الجثة إلى المشرحة من دون أن يسمح للعائلة برؤيتها، ورأى عامل المشرحة على الفور أن المرأة كانت حية، حيث كانت تتنفس بشكل ضعيف جدا ولكونها لم تكن واعية، لم تتمكن من طلب المساعدة وحاولت التنفس دون جدوى.

وفاة السيدة في اليوم التالي

وعقب تلك الواقعة وعودة السيدة للمستشفى، إلا أنه تم الإعلان في اليوم التالي عن وفاتها للمرة الثانية، الشهادة الثانية للوفاة التي تم نشرها في صحيفة “ديلي ميل”، أشارت أنه تم تحديد سبب الوفاة بأنه “صدمة إنتانية” ناجمة عن “تعفن الدم مع تركيز غير محدد”، ومن المتوقع أن تقوم اللجنة البرازيلية للأخلاقيات الطبية ولجنة الوفاة بإجراء تحقيق في هذه القضية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.