ظاهرة شق البحر || أغرب الظواهر العالمية في كوريا الجنوبية

تعد ظاهرة شق البحر من الظواهر الغريبة والفريدة من نوعها التي تحدث سنويا في جزيرة ” Jindo” في كوريا، وتقع الجزيرة في الجزء الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة الكورية، والتي يقام فيها سنويًا ” مهرجان فراق البحر ” أو انشقاق البحر ” Jindo Sea Parting Festival” حيث يكون بحر الصين الشرقي في حالة مد منخفض فيكشف عن ممر ضيق طوله 2.9 كيلو متر، ويأتي للمهرجان سنويًا أكثر من مليون زائر لعبور البحر من الجزيرة للجزيرة المجاورة.

أصل ظاهرة شق البحر في كوريا

تعد جزيرة جيندو من أكبر الجزر في كوريا الجنوبية وتحتل المركز الثالث من حيث المساحة، وتقع الجزيرة بمقاطعة جولا الجنوبية حيث يفصلها عن الجزيرة الرئيسية مضيق ” Myeongnyang” وعدد من الجزر الصغيرة الأخرى، وفي كل عام في أوائل الربيع أو الصيف يتم فتح الممر الضيق بطول 2.9 كيلو متر وعرض 40 متر لمدة ساعة تقريبًا على مدار أربع أيام متتالية بين جزيرة جيندو وجزيرة مودو.

ووفقًا لعلماء الجيولوجيا فإن ظاهرة شق البحر تحدث بسبب ظاهرة طبيعية تُعرف باسم التوافقيات المدية، والتي تشتمل على عوامل متفاوتة وفي بعض الأحيان تُحدث أمواجًا مرتفعة أو منخفضة، كما أن لدوران الأرض حول القمر دور في حدوث مثل هذه المسافات المتباعدة وهي من أمثلة التوافقيات المدية ولكنها تحدث بشكل متكرر، حيث يؤدي المد المنخفض للغاية لحدوثها.

ويأتي للمهرجان الكثير من السياح كل عام وعلى هامش المهرجان تجد الرقصات الشعبية الكورية والأغاني الكورية وعروض الألعاب، وتُقدم المطاعم الأطباق الكورية الشعبية لسرطان البحر والروبيان والمحار وأطباق الأعشاب البحرية والتي يتم إعدادها بالطلب في المطاعم المتواجدة على طول الشاطئ..