بعد حدوثها في الصين.. ظاهرة دوران الأغنام تظهر من جديد في الأردن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قطيع من الأغنام في الصين يدورون حول أنفسهم بلا توقف لفترة طويلة من الوقت، وانقسم العلماء حينها ما بين تفسير علمي وبين تفسير ديني، ولكن الأمر تكرر مرة أخرى في دولة الأردن.

فسر الكثير من المتخصصين أن سبب دوران الأغنام حول نفسها يرجع إلى الإصابة بمرض بكتيري يسمى داء الليستريات، والذي يسميه البعض مرض الدوران، بينما كانت وزارة الزراعة الأردنية كانت بحثت في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أن الفيديو قادم من محافظة الكرك.

أكدت مديرية الزراعة في الكرك أنه تم بحث الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية والبيطرية، وتبين أن قطيع الأغنام لا يعاني من أي أمراض وحالته الصحية جيدة، وأن سبب الدوران هو مجرد سلوك أمومة، حيث توقف قطيع الأغنام عن الدوران بعد تواصل الأمهات مع المواليد.

والجدير بالذكر أن الفيديو المتداول في دولة الأردن كان الواقعة الثانية حيث ظهر فيديو في وقت سابق لدوران الأغنام حول بعضها في الصين مما أثار حيرة العلماء، بينما فسر البعض سبب الدوران إلى مرض الليستريات والذي يعرف بمرض الدوران، بينما استبعد أحد أساتذة الطب والماشية هذا السبب لأن هذا المرض يصيب 1% إلى 10% فقط من القطيع، وفسر سبب الدوران إلى شعور الأغنام بالإحباط.