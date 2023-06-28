شاهد.. لحظات انفجار “رديتر” سيارة في وجه شاب خلال فحصه لها

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “تويتر”، لانفجار رديتر سيارة في وجه شاب، وذلك خلال فحصه لها.

نجاة الشاب

وخلال الفيديو المتداول يقوم شاب بفحص سيارته وخاصة الجزء الأمامي، لينفجر الرديتر، ليبتعد الشاب سريعًا عن السيارة.

وتمكن الشاب، من النجاة، وتفادي المياه، التي قامت بالخروج من الرديتر، وذلك قبل أن يصيب أحدًا.

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انفجار الرديتر

الجدير بالذكر أن سبب انفجار الرديتر قد يكون ارتفاع درجة حرارة المحرك عن المعدل الطبيعي بسبب تلف أو تعطل بلف الحرارة أو انخفاض سائل التبريد، أو بسبب وجود ضغط كبير فى نظام التبريد نتيجة تلف غطاء الرديتر .

ولو حدث انفجار في الرديتر، عليك إيقاف تشغيل المحرك على الفور، ومن ثم اتخذ إجراءات السلامة اللازمة.