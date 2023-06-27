شاهد.. خروف بين السما والأرض خلال هروبه من شباك أحد المنازل

رصد مقطع فيديو، خروف يحاول الهرب من شباك أحد المنازل، قبل أن يتم إنقاذه من قبل مجموعة من الشباب.

بين السما والأرض

وظهر الخروف، وهو معلق بحبل من رقبته، بينما يحاول بعض الأشخاص سحبه للأعلى.

ليخرج شاب من الطابق قبل الأخير مساعدًا في سحب الخروف إلى الأعلى، فيما يساعده مجموعة من الشباب من شباك الطابق الأخير.

إنقاذ الخروف

وتمكن الشباب من إنقاذ الخروف قبل أن يسقط على الأرض.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، الذي تم تداوله على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

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فضل الأضاحي

فضل الأضحية عظيم ويعد من الشعائر الدينية الهامة في الإسلام، فهي فريضة على المسلمين في العيد الكبير (عيد الأضحى)، وتجسد روح التضحية والإخلاص لله تعالى.

ومن فوائد الأضحية، أنها تذكر المسلمين بتضحية النبي إبراهيم عليه السلام لله تعالى، وتعزز روح الأخوة والتآلف بين المسلمين، كما أنها تساهم في تحسين الأوضاع المادية للفقراء والمحتاجين، حيث يتم تقسيم لحم الأضحية بين الأسر الفقيرة والمحتاجة.

مغفرة للذنوب

ويعتبر أداء فريضة الأضحية من الأعمال الصالحة التي يحصل بها المؤمنون على مغفرة الذنوب ورضى الله تعالى، فالتضحية بالأضحية تعبر عن الإيمان والتقوى والإخلاص لله تعالى، وتساعد على تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية.

وفي النهاية، يجب على المسلمين الالتزام بالشروط والأحكام المتعلقة بأداء فريضة الأضحية، والتأكد من أن الأضحية التي يقومون بذبحها تتوافق مع الشروط الشرعية، وبذلك يكونون قد أدوا هذه الفريضة العظيمة بشكل صحيح وقد استفادوا من فضلها العظيم.