شاهد العروسة الطايرة وذهول المعازيم من فعلها.. أغرب زفة لعروسة يمكن أن تراها ورد فعل العريس

في مشهد غريب وغير مألوف أطلق عليه النشطاء اسم العروسة الطايرة، نظراً لأن العروسة كانت معلقة بين السماء والأرض كما هو ظاهر في الفيديو والصور المتدوالة، والتي لم يُعرف مكان ولا زمان تصوير الفيديو، إلا أنه لاقى رواجاً كبيراً نظراً لما فيه من غرابة.

شاهد العروسة الطايرة وذهول المعازيم

حيث فوجئ المعازيم في إحدى قاعات الزفاف بالعروسة وهي تدخل إلى القاعة على أعلى حامل كاميرا التصوير وتدور يميناً ويساراً وأعلى وأسفل في مشهد أثار سخرية النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتشار الفيديو بشكل واسع.

وخلال ساعة أو اثنين حقق فيديو العروسة الطائرة مشاهدات عالية تخطت الـ23 ألف مشاهدة، مع آلاف التعليقات الساخرة، وقال أحد المعلقين أن ما فعلته العروسة أمر غريب جداً، بينما قال آخر أنه العروس مثلت المعنى الفعلي للعروسة الطايرة.

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والغريب أن العريس كان ينتظر عروسته لتنزل من على استاند الكاميرا، وسط تهليل الحاضرين، ويحاول البعض بأن يظهر زفافه بشكل غريب أملاً في الظهور والشهرة والانتشار وركوب التريند.