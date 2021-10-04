شاهد السر وراء منع العروسين من دخول الحمام لمدة 3 أيام والبصق في وجه العروسة كأغرب تقاليد للزفاف 

ما زالت هناك بعض التقاليد الغريبة في الزفاف، وبالرغم من غرابتها ورؤية البعض لها على أنها مخيفة، إلا أنها في نظر أصحابها تجلب الحظ والسعادة للعروسين معاً، وخلال هذه السطور نرصد لمتابعينا أغرب هذه العادات، والمنتشرة فعلياً في عدد من دول العالم.

أغرب تقاليد الزفاف حول العالم

ومن أغرب هذه التقاليد في أندونسيا وماليزيا هي منع العروسين من دخول الحمام لمدة ثلاثة أيام، ولا يتم السماح لهما بمغادرة عش الزوجية ويتم وضع حراسة عليهما وإعطائهم طعام خلال الأيام الثلاثة الأولى من الزفاف ما يجعلهم على قيد الحياة فقط، ويرون أن هذا يجلب السعادة والحظ وويمنع موت الأطفال المحتملين.

أما في كوريا الجنوبية، وإذا أراد العريس اصطحاب عروسته إلى منزل الزوجية، فإنه يتعين على أصدقاءه خلع حذاءه وربط قدمية وتناوبهم على ضربه أسفل القدم، وهذا يعد اختبار لقدرة الرجل على التحمل ومدى قوته.

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أما في كينيا فإن الأمر مختلف نوعاً ما، حيث يقوم والد العروسة بالصق على رأس ابنته وعلى صدرها قبل دخولها لعش الزوجية، وذلك كرمز منهم على الحظ السعيد.