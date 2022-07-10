“سيمبا” عنزة معجزة بلقب “صاحبة أطول أذن في العالم” وتعيش حياة النجوم في باكستان| صور وفيديو

تواصل مالك العنزة “سيمبا” مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكي يسجل عنزته التي حطمت الرقم القياسي في طول الأذن، والتي يبلغ طولها 54 سم (21 بوصة)..

عنزة معجزة صاحبة أطول أذن في العالم

أصبحت العنزة “سيمبا” تعيش حياة النجوم في كراتش، باكستان، بعدما حطمت الرقم القياسي لطول الأذن، وهي الآن في انتظار تسجيل اسمها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وطبقا لصحيفة الجارديان، قال مالك العنزة محمد حسن ناريجو، أنه يسعى لتسجيل اسم “سيمبا” في موسوعة جينيس كصاحبة أطول أذن في العالم، وأن أنثى الماعز حديثة الولادة، أصبحت نجمة إعلامية بعد 12 يومًا من ولادتها.

ظهرت العنزة “سيمبا” في جميع وسائل الإعلام الوطنية الباكستانية، وعدد من وسائل الإعلام الدولية، وأصبحت مشهورة في غضون أيام بسبب أذنها فائقة الطول والتي تصل حتى قدميها.

العنزة سيمبا وموسوعة جينيس

وطبقا لأقوال ناريجو، فإن آذان “سيمبا” طويلة جدًا لدرجة أنه كان يقوم بثنيهما على ظهرها لمنعها من الوقوف عليها، ومع الوقت، صمم حزامًا خاصًا لها حتى تتمكن “سيمبا” من حمل أذنيها حول رقبتها.

وقال ناريجو :” نحن نتلو آيات قرآنية لدرء العين الشريرة عنها”، مشيرًا إلى أن “سيمبا” مثال على أن باكستان هي أفضل دولة لتربية الماعز، ويأمل في أن تجوب نعزته العالم كله.