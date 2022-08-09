المرأة تغار حتى “من نفسها”، سيدة تعتدي على زوجها بعد رؤية صور له مع امرأة حسناء قبل أن تكتشف الحقيقة

تَغَارُ المرأة من الجميع حتى نفسها، هذا ما تثبته واقعة غريبة وطريقة بين زوجين في المكسيك، حيث قامت سيدة بالاعتداء على زوجها بالسكين بعدما عثرت في هاتفه المحمول على مجموعة من الصور التي تجمعه مع سيدة حسناء فاتنة.

وبينما كانت السيدة المكسيكية تبحث في هاتف زوجها، وجدت عدداً من الصور التي تجمعه مع فتاة حسناء وصغيرة في السن، ما أثار غضبها ودفعها للاعتداء على زوجها قبل أن يتمكَّن من أخذ السكين منها رغم إصابته بمجموعة من الجروح التي استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت الشرطة حسب مجلة «يوكوتان» المحلِّية أنَّ المرأة التي كانت في الصور هي نفسها الزوجة، عندما كانت أصغر سنّاً وكان قد التقطها الرجل مع السيدة التي لم تتعرَّف على نفسها، قبل الزواج.

هذا ولم توضح المصادر الصحفية موقف الزوجة بعد أن عرفت تلك الحقيقة، وفيما إذا كان الرجل قد سامح زوجته على ذلك “الاعتداء الودي”، إلَّا أننا يُمكن أن نتوقَّع أنَّ الرجل قد تعلَّم درساً قاسياً سوف يمنعه من مجرِّد التفكير بالخيانة مُستقبلاً.