سماء بريطانيا تضئ فجأة بسبب نيزك ضخم يسقط من السماء.. حوار صاحب الصورة مع الصحيفة البريطانية “ميرور”

بمحض الصدفة قام رجل بريطانى بالتقاط صورة لنيزك ضخم و هو يسقط من أعلى السماء, و هذا حينما كان يعمل على تصوير مناظر خلابة للطبيعة فى بريطانيا على ضفاف بحيرة “لوتش نيس” .

كانت بداية الأحداث قيام جوبسماكد جون ماكدونالد بريطاني الجنسية و يناهز من العمر الـ42 عام بنزهة سيراً على الأقدام فى ليلة صافية, شاهد عن طريق الصدفة نيزك يسقط من السماء فالتقط له صورة, و يذكر بأن السكان المحليين بالمنطقة دب الذعر فيهم بسبب ما نتج من النجم المتوهج من ضوء شديد مما جعلهم يتصلوا بقوات خفر السواحل للتبين عن هذا الأمر.

حيث أن جون يقطن على مقربة من البحيرة البريطانية “لوتش نيس” و هو يعمل مرشد سياحي, و بواسطة ما يملكه من كاميرا صاحبة الدقة المتناهية قام بتصوير النيزك فى لقطة فريدة من نوعها,

و فى تصريح لجون من الصحيفة البريطانية “ميرور” قائلاً: فى تلك الأيام الماضية القليلة كان الطقس فى هايلاندز جميل, و السماء كانت صافية جداً و هذا فى نهاية الأسبوع أثناء يوم العطلة, و هنا قررت أن أقوم بالذهاب فى نزهة خلوية لألتقاط عدد من الصور أقوم برفعها بعد ذلك على موقعى الخاص الإلكترونى, و بالفعل جهزت آلة التصوير التى أملكها لهذا الغرض.

و جون مضيفاً: أن المشهد الذى رأيته لا يمكن رؤيته غير مرة فى الحياة, و لهذا أعتقد بأنى محظوظ جداً لسقوط النيزك خلال التقاط صورة للطبيعة و حقاً كانت صورة خيالية بالنسبة لى.

و تلك كانت أول مرة أشاهد نيزك يسقط من السماء مما جعل دهشتى تثار, لأنه نادراً ما يرى الشخص نيزك و لكن أن يلتقط صورة عن طريق الكاميرا للنيزك الساقط المتوهج هذا الشئ الذى لا يصدقه العقل.

و طبقاً لما نوهت عنه الصحيفة البريطانية “ميرور” بأن ما يزيد عن الـ100 طن من النيازك بمختلف أحجامها تستقبلهم الأرض يومياً و العديد منها لا نراه و البعض منها خلال سقوطه يضئ السماء, و بعض فى رحلته إلى الأرض يحترق.