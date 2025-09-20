عجائب وغرائب

رصد كويكبًا يتبع الأرض منذ ستينيات القرن الماضي.. وعلماء يكشفون التفاصيل

آياتي خيري

قال تقرير صادر عن مجموعة من علماء الفلك أنه تم اكتشاف كويكب صغير يُعرف باسم “2025 PN7″، يُصنف ضمن فئة “أشباه الأقمار” التي ترافق الأرض في مدارها حول الشمس، وذلك بعد أن ظل غير مرصود منذ ستينيات القرن الماضي.

تفاصيل مثيرة حول الكويكب

وبحسب البيان فإن الكويكب الذي يصل عرضه لنحو 19 مترًا بواسطة مرصد “بان-ستارز” في هاواي، حيث تبين أنه يتبع مدارًا شمسيًا متزامنًا تقريبًا مع مدار الأرض، مما يجعله يبدو وكأنه يدور حولها.

ويمكن القول أن “2025 PN7” أصغر وأقل استقرارًا بين ستة أجرام سماوية من هذا النوع، ويندرج ضمن فئة “أرجونا” وهي كويكبات تتحرك بانسجام مع مدار الأرض.

مدى الكويكب

ويتراوح مدى الكويكب بين 4.5 ملايين و59 مليون كيلومتر من الأرض، مما يجعل رصده تحديًا يتطلب تلسكوبات فائقة الدقة.

ووفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن يستمر هذا الكويكب في مرافقة الأرض لمدة 60 عامًا أخرى قبل أن يغير مساره، فيما يُسلط هذا الاكتشاف الضوء على مدى تعقيد النظام الشمسي، ويثير تساؤلات حول عدد الأجسام الأخرى التي قد تكون في مدار مشابه دون أن تُكتشف بعد.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.