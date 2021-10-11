رصاصة قتلت صاحبها بعد 20 سنة وراهب ضحى برأسه، أغرب 4 حالات وفاة عرفها التاريخ

بواسطة أحمد الفاضل

يحرص الناس بطبيعة الحال على حياتهم أكثر من أي شيء آخر وذلك لأن البشر بطبيعتهم حريصون على حيواتهم وحياة من يحبون، ولأن لكل قاعدة شواذ اعتقد بعض الحمقى أن التفريط في الحياة أمر صعب وأنه مهما كانت الظروف فلن يتمكن أحد من انهاء حياته بسهولة حتى جربوا الأمر بأنفسهم وانتهى بهم الحال في هذه القائمة التي تضم أغرب حالات الوفاة في التاريخ، وتضم القائمة عدداً من حالات الوفاة التي تمت بطريقة غبية للغاية.

رصاصة قتلت صاحبها بعد 20 سنة وراهب ضحى برأسه، أغرب 4 حالات وفاة عرفها التاريخ 3 11/10/2021 - 2:08 م
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  • هرقليطس: رصاصة قتلت صاحبها بعد 20 سنة وراهب ضحى برأسه، أغرب 4 حالات وفاة عرفها التاريخ 1 11/10/2021 - 2:08 م

فيلسوف يوناني شهير وأحد أبرز أعلام زمانه، عاش هرقليطس وتوفي في العصور الوسطى ولكن الطريقة التي مات بها كانت وما تزال أبرز حالات الوفاة المشهورة نظراً ال غرابة الطريقة التي تمت بها، ويذكر بأن هرقليطس قد أصيب بمرض استوجب عليه أن يدفن نفسه في روث الأبقار لبضع ساعات، وما لبث هرقليطس ساعاته تلك إلا وكان الروث قد جف ولم يستطع تخليص نفسه منه، ولأنه كان وحده وقتها مات بتلك الطريقة المثيرة للاشمئزاز.

  • هنري زيغلاند:

    صورة لهنري زيغلاند
    صورة لهنري زيغلاند

قطع هنري زيجلاند علاقته بحبيبته عام 1893 وذلك بعد أن شك في خيانتها له، انتحرت حبيبة هنري وقرر شقيقها الانتقام من هنري فأطلق عليه النار ولكن الرصاصة لم تصبه واستقرت في جذع شجرة وانتحر شقيق حبيبة هنري بعدها، وبعد 20 عاماً من ذلك اليوم قرر هنري تفجير الشجرة التي بها الرصاصة حتى يخرجها لكن التفجير جاء بالرصاصة مجدداً لتستقر في رأس هنري وتقتله.

  • سيغورد إيرل أوركني: رصاصة قتلت صاحبها بعد 20 سنة وراهب ضحى برأسه، أغرب 4 حالات وفاة عرفها التاريخ 2 11/10/2021 - 2:08 م

كان سيغورد إيرل أوركني زعيماً لإحدى قبائل الفايكينغ في العصور القديمة، غزا سيغورد إحدى مناطق اسكتلندا واستعمرها وقتل أحد قادة المنطقة، وليثبت سيغورد شجاعته جرح نفسه بأسنان القائد الميت بعدما اجتز رأسه قبل أن يموت لاحقاً بسبب عدوى سببها أسنان الرجل.

  • راهب بوذي يقطع رأسه:

    الراهب الذي قطع رأسه في سبيل التضحية
    الراهب الذي قطع رأسه في سبيل التضحية

قطع راعب بوذي رأسه في أبريل من عام 2021 ليقدم روحه قرباناً لتمثال بوذا وليجلب لنفسه السعادة والحظ الجيد في الحياة الأخرى.



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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.

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