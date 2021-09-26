حيوانات لم تكن تعرف أنها موجودة من قبل، أغرب الحيوانات الموجودة على وجه الأرض

يزخر عالمنا بالعديد من المناطق الفريدة والتي قد لا تتوقع وجودها إلا في كتب القصص الخيالية وأفلام الأساطير الشعبية التاريخية، ونتيجة للتنوع الهائل في البيئات من مختلف أنحاء العالم ظهرت لنا العديد من أنواع الحيوانات الغريبة والمثيرة للاهتمام، وللأسف فإنه وبسبب الصيد الجائر للحيوانات بغرض الحصول على أجزاء من أجسامها لاستخدامها لاحقاً في أغراض التجميل والعلاج وحتى الديكور باتت تلك الأنواع القليلة من الحيوانات مهددة بالانقراض، وفي هذا المقال نستعرض وإياكم بعض أنواع الحيوانات النادرة من مختلف أنحاء العالم والتي قد تشاهدها للمرة الأولى، والقاسم المشترك في جميع هذه الحيوانات هي أنها تمتلك قدرات غريبة أقرب لأن تكون خارقة ولا ريب في أنها قد تصيبك بالدهشة.

طائر حذاء النيل:

طائر حذاء النيل الأبيض هو أحد أكبر الطيور في العالم، وكما يظهر في هيئته المرعبة فهو فعلاً كذلك نظراً لحجمه الكبير وحجم منقاره الذي لا يرحم الفرائس، يستوطن طائر حذاء النيل أو كما يطلق عليه أيضاً “أبو مركوب” السودان وبعض المناطق في جنوب مصر بالإضافة لعدد من الدول الأفريقية مثل أوغندا وزامبيا، ويعد هذا الطائر هو الوحيد في جنسه ويتغذى على الأسماك وصِغار التماسيح.

جمبري المانتيس:

يعد جمبري المانتيس أحد أغرب المخلوقات على الأرض، وعلى الرغم من شكله الجميل وألوانه الزاهية إلا أنه يعد أحد أكثر مخلوقات البحار فتكاً وشراسة، يستوطن جمبري مانتيس المحيطين الهادي والهندي ويتميز بكونه يمتلك مخالباً لها القدرة على توجيه ضربات لفرائسها تعادل في قوتها طلقات الرصاص من عيار 0.22 والتي تعرف في الوطن العربي باسم “التوتو”، ويقال بأن القوة التي يستخدمها جمبري مانتيس لتوجيه الضربات الى فرائسه يمكن أن تبخر الماء.

عفريت الماء:

يعد عفريت الماء من الحيوانات التي تدعو للتفكر في خلق الله، سمندل المكسيك أو شيطان البحر هو حيوان برمائي يعيش في المكسيك وله قدرات خيالية على إعادة تكوين أطرافه بعد قطعها في فترة قصيرة نسبياً كما أن دمه يتخثر في عضون ثوانٍ منذ اجراء جرح او قطع في جلده.

خلد الماء:

خلد الماء هو أكثر حيوان حير العلماء لكونه الحيوان الأغرب على وجه الأرض بلا منازع، خلد الماء هو الحيوان الوحيد على وجه البسيطة الذي استطاع الجمع بين صفات الثدييات والزواحف والطيور في آن واحد وذلك بالإضافة لكونه برمائي، يبيض خلد الماء مثل الطيور ويمتلك منقاراً كبيراً وهو برمائي والمدهش هو أنه يرضع صغاره أيضاً كما أن لديه فرو في جلده.

ليمور “الآياي”:

ليمور الآياي هو أحد الحيوانات المعقدة ويستوطن مدغشقر، يتميز ببعض الصفات الغريبة ويوشك للأسف الشديد على الانقراض، ينتمي الآياي الى فصيلة القرود ويُعد من الرئيسيات لكنه يمتلك أذنين شبيهة بآذان الخفاش وذيل كذيل السناجب وبقواطع شبيهة بقواطع الفئران.