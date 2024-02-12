حقيقة تصوير ناسا مكان فضائي يشبه الجنة

تداول بعض النشطاء على تطبيق “تيك توك” مجموعة من الصور يروجون لها بأنها “الجنّة” وأن وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” قد التقطت هذه الصور وأنها هي الجنة الموجودة في الكتب المقدسة، والحقيقة أنها كلها إما صور مضللة مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو أنها صور لـ سديم “كارينا” الموجود في الفضاء، وفي هذه المقالة سنوضح أكثر عن ذلك الأمر.

هل حقًا هناك خبر يقول ان ناسا وجدت صورة للجنة ؟

لا، لا يوجد خبر حقيقي من وكالة ناسا يقول أنهم وجدوا صورة للجنة.

نشأت هذه الشائعة من:

صور جميلة: نشرت ناسا صورًا لسديم كارينا، وهو سحابة غازية هائلة مليئة بالنجوم الفتية. تشبه بعض الأشكال في هذه الصور تكوينات موجودة في التصورات الفنية للجنة، مما أدى إلى تفسير خاطئ من قبل البعض.

مقالات مضللة: نشرت بعض المواقع الإلكترونية مقالات مضللة تدعي أن ناسا قد وجدت صورة للجنة.

ما هو سديم كارينا ؟

سديم كارينا، المعروف أيضًا بالرمز NGC 3372، هو واحد من أكثر الأجسام السماوية إثارة للإعجاب والأكثر سطوعًا في السماء، وهو مرئي بالعين المجردة من النصف الجنوبي للكرة الأرضية، ويقع هذا السديم في كوكبة القاعدة (Carina)، وهو عبارة عن سديم انبعاثي ضخم يغطي منطقة واسعة في السماء ويحتوي على مجموعة متنوعة من الأجسام الفلكية، بما في ذلك النجوم الشابة والساخنة، الغبار الكوني، والغازات المتأينة.

تجمعات نجمية كبيرة

سديم كارينا مشهور بالتجمعات النجمية الكبيرة والنشطة التي يحتضنها، وأبرزها نجم إيتا كارينا (Eta Carinae)، وهو من أكثر النجوم لمعانًا وكتلة في مجرتنا، ويُعتقد أنه على وشك الانفجار كمستعر أعظم في المستقبل الفلكي، ويحاط إيتا كارينا بالسديم الخاص به المعروف بسديم هومونكولوس، والذي تشكل نتيجة لانفجارات نجمية سابقة.

السديم يوفر بيئة غنية لدراسة تكوين النجوم وتطورها، فضلاً عن العمليات الفيزيائية التي تحدث في الوسط البينجمي. الصور التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي وغيره من التلسكوبات الأرضية كشفت عن تفاصيل مذهلة للسديم، مثل أعمدة الغاز والغبار التي تشبه تلك الموجودة في سديم النسر (والذي يحتوي على “أعمدة الخلق”).

سديم كارينا يعد مختبرًا كونيًا ممتازًا للعلماء لدراسة الظواهر الفلكية المعقدة ويظل موضوعًا للبحث والاستكشاف المستمر في مجال الفلك.