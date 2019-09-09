حقيقة.. بشريون يمتلكون قدرات خارقة للطبيعة على كوكب الأرض







قدرات خارقة يمتلكها بشر معنا على كوكب الأرض، هل قدرات البشر متساوية، بالتأكيد لا، فنحن نرى هذا في المدرسة والملاعب الرياضية وكافة محافل الحياة، فبعض الطلاب يمتازون بتحصيلهم الدراسي أكثر من غيرهم، وبعض الفرق الرياضية تكتسح الفرق الرياضية الأخرى، ولكن موضوعنا هنا أكبر من ذلك بكثير.







قدرات خارقة للطبيعة مع جوجل البشري:

كيم بيك، جوجل البشري، لورنس كيم بيك، هو شخص ولد بإعاقة عقلية، و لكنه يمتلك دماغاً بشرية واسعة دون وجود رابط بين قسمي الدماغ الأيمن و الأيسر، و بسبب فشله الطبيعي في تكوين علاقات إجتماعية، أصبح هذا الشخص مدمن على قراءة الكتب، حيث كان يحفظ كل شيئ مباشرة، كان يقرأ و يحفظ صفحتين من أى كتاب خلال ثوان معدودة، حفظ هذا الشخص أكثر من الـ 12 ألف كتاب بما في ذلك أرقام الهواتف و العناوين البريدية، و كان قادر على إعطاء الأجوبة على أى سؤال متعلق بالتاريخ أو الجغرافيا أو الدين أو التكنولوجيا.







قدرات خارقة للطبيعة مع الساموراي الأسطوري:







إساو ماتشي، الساموراي الأسطوري، هذا الشخص قادر على إصابة و قطع أى شيئ بسيفه من المنتصف حتى و لو أطلق عليه بسرعة 700 كيلو متر في الساعة، حيث قام عدة مرات بقطع طلقات موجهه إليه بواسطة مسدس دون أن يخطئها حتى و لو مرة واحدة، و يقوم إساو حول قدرته، أنه لا يستخدم البصر، و لكنه يرسم موقع الأشياء في مخيلته.

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قدرات خارقة للطبيعة مع ألة حاسبة بشرية:

سكوت فلازبرج، ألة حاسبة بشرية، يمتلك هذا الشخص موهبة خارقة في الحساب، لدرجة أنه أطلق عليه الآلة الحاسبة البشرية، حيث أنه كان قادراً على الجمع و الطرح و الضرب و القسمة و التربيع و التكعيب بسرعة لا تصدق، وقد كان الأمر الوحيد الذي يعيقه من ذكر الجواب خلال جزء من الثانية، هو سرعة النطق البشري.

قدرات خارقة للطبيعة مع الرجل الكهربائي:

ماي تشان جنج، الرجل الكهربائي، في يوم من الأيام، لاحظ ماي ضوء خارجاً من شرفة منزله، فأسرع إليه ليجد سلكاً كهربائياً، فأخذ يصلح به، ليكتشف أنه لا يتأثر بالكهرباء أبداً، لتوضح دراسات طبية عليه بأنه قادر على تحمل طاقة كهربائية بمقدار نحو الـ 220 فولت دون أن يصاب بأذى، كما أنه كان يقوم بإيصال الكهرباء حيث استخدم جسمه عدة مرات للوصل ما بين مصدر الكهرباء و آلة كهربائية كالمصباح.

قدرات خارقة للطبيعة مع لكمة واحدة تؤدي لموت أكيد:

ماس أوياما، لكمة واحدة و موت أكيد، ولد المدعو تشو يونج أوي في كوريا ببدايات القرن العشرين، و لكنه توجه فيما بعد إلى اليابان، و أصبح هناك أستاذ كاراتية مشهور، تحت اسم ماس أوياما، مع الأيام تطور لدي ماس عادة مقاتلة الثيران و قتلها بلكماته، حيث عرف بقدرته على قتل ثلاث ثيران مرة واحدة باستعمال لكمة واحدة لكل منها، و قد قتل أوياما بجبروته نحو الـ 250 ثور راحت ضحية لإستعراضاته لقوة لكماته، حيث كان يقوم بإقتلاع قرونها بحركات الكاراتية.

قدرات خارقة للطبيعة مع آكل الحديد:

ميشيل لوتيتو، آكل الحديد، هو شخص كان يمتلك مقدرة على أكل و هضم كل شيئ بما في ذلك الحديد، حيث قام بأكل تليفزيونات و دراجات هوائية حتى أنه قام بأكل طائرة من طراز سسنا 150 ، و قد أثبتت الفحوصات بأنه يمتلك معدة أكبر من المعدة البشرية الطبيعية بمرتين، و قد ابتلع في حياته ما يقارب نحو الـ 9 أطنان من الحديد قبل أن يتوفى لأسباب طبيعية.

قدرات خارقة للطبيعة مع الرجل الثلجي:

وام هوف، الرجل الثلجي، قد يكون الركض بالثلوج أمراً عاديا و لا يحتاج لمقدرة مذهلة، لكن هذا الشخص كان قادر على البقاء لساعات طويلة في الثلوج دون ارتداء ملابس أو أحذية، و ذلك في الدائرة القطبية الشمالية، حيث تصل درجات الحرارة إلى نحو الـ 20 درجة تحت الصفر.