حقائق مثيرة وممتعة عن جسم الانسان

توجد الكثير من التفاصيل في جسم الإنسان التي سيدهشك سماعها للمرة الأولى، في هذا المقال نقدم لكم العديد من التفاصيل المثيرة والغريبة حول جسم الإنسان والتي لا يعرفها سوى القليل من الناس.

حقائق غريبة وممتعة عن جسم الانسان:

يتمدد العمود الفقري أثناء النوم:

يجهل الكثير من الناس هذه المعلومة، هل كنت تعلم من قبل أنك تكون أطول بحوالي سنتيمتر واحد عند نهوضك من النوم مقارنة بطولك الحقيقي، يتمدد العمود الفقري للإنسان اثناء نومه مما يجعل الإنسان أطول بسنتمترات قليلة بعد نهوضه من النوم عما هو معتاد.

ينتقل الطعام لمسافة 9 أمتار عبر جسدك:

يبلغ طول الأمعاء الدقيقة وحدها 5 أمتار وبإضافة طول الأمعاء الغليظة وأعضاء الإخراج نجد أن الطعام ينتقل عبر مراحل الهضم المختلفة في جسم الإنسان لمسافة تقدر بحوالي 9 أمتار عند الأشخاص البالغين.

يمكنك أن تقضم لسانك وأنت نائم:

يلاحظ العديد من الناس ألماً في ألسنتهم بعد نهوضهم من من النوم مباشرة، وذلك بسبب عض اللسان أثناء النوم ويحدث ذلك بشيء بشكل لا إرادي ولا يمكن التحكم في ذلك.

العيون هي جزء من الدماغ:

يجهل الكثير من الناس حقيقة أن الأعين هي جزء من الدماغ، تتصل الأعين بشكل ما مع الدماغ وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

يفقد الجسم بعض العظام مع التقدم في العمر:

يولد الإنسان بحوالي 270 عظمة في جسمه وبعد التقدم في العمر ينتهي به الأمر بحوالي 206 عظمة، يحدث ذلك بسبب اندماج وانصهار بعض العظام مع بعضها.

يمكنك أن تموت بسبب الجلوس لفترات طويلة:

يمكن للجلوس لفترات طويلة التسبب بحالات وفاة، ولا نقصد في هذه الحالة الجلوس لفترات طويلة متقطعة وإنما الجلوس لفترة طويلة واحدة مستمرة، يمكن أن يتسبب ذلك في جلطات دموية تؤدي في النهاية إلى سكتة دماغية مما يؤدي للوفاة.

أنت تشرب الكثير من المخاط كل يوم:

تعد تلك حقيقة مقززة، ولكن ذلك لا ينفيها بالضرورة، ينتج أنف الإنسان البالغ ما يقرب من كوب كبير من المخاط كل يوم.

لا تتوقف الأذن عن النمو:

تعتبر الأذن من الأعضاء التي لا تتوقف أبدا عن النمو فبعد وفاة الإنسان فقط توقف عن النمو.

الخنصر هو أقوى أصابع يد الإنسان:

يعتبر الخنصر أقوى إصبع في اليد ونصف قوة اليد تكمن في الخنصر وهو أصغر الأصابع.

تنبض قلوب النساء أكثر من الرجال:

تتفوق النساء بحوالي أربع ضربات قلب في الدقيقة عن نظرائهم من الرجل.

دهون جسم الإنسان:

يمكن أن تصنع الدهون الموجودة في الجسم سبعة قطع من الصابون، كان الصابون في البداية يصنع من دهون الحيوانات.

يمكن لمعدتك إذابة شفرات الحلاقة:

إذا قمت بوضع شفرة حلاقة في السائل المسؤول عن الهضم في معدتك فسوف يذيب ذلك الشفرة بحيث تصبح الشفرة أصغر بنسبة 63% على مرور 24 ساعة على ذلك.

يوجد عظم في اللسان:

يوجد للسان عظم يقع في جذره ولا يرتبط هذا العظم بأي جزء آخر من أجزاء الجسم غير اللسان.

طول الأوعية الدموية داخل جسدك:

يقدر طول الأوعية الدموية الموجودة داخل جسم الإنسان بحوالي 96,000 كيلومتر وهو ما يمكنه للف الكرة الأرضية مرتين.

يتوهج الإنسان في الظلام:

اثبتت بعض الدراسات بأن جسد الإنسان يبعث الضوء في الظلام لكن لا يمكن للعين البشرية ملاحظة ذلك.

فقدان خلايا الجلد:

يفقد الإنسان كل يوم حوالي 12,000,000 خلية جلد ميتة، وبعد مرور الوقت يمكنك ملاحظة ذلك في ملابسك وذلك هو سبب اتساخها غالبا.

يمكنك التذوق بشعرك:

يوجد داخل الممر الأنفي والرئتان شاعر ناعم يمكنه الشعور بمرارة الأشياء، يمكن لتلك الشعيرات تمييز المذاق المر فقط.

عدد ضربات القلب:

ينبض قلب الإنسان آلاف المرات يوميا، يتوقع أن يصل عدد ضربات قلبك لحوالي 2.5 مليار ضربة إذا عشت حتى سن السبعين.

يمكن للغازات إشعال النار:

تحتوي الغازات التي يفرزها جسم الإنسان على غاز الميثان وهو غاز شديد الاشتعال، يستخدم غاز الميثان كوقود للأفران والمنازل وسخانات المياه والسيارات والتوربينات وغيرها، يستخدم أيضا في العمليات الصناعية الكيميائية وحتى استخدامه كوقود صاروخي سائل، يعرف عن غال الميثان تميزه برائحة كريهة ويفرزه جسم الانسان بكميات ضئيلة في الغازات.