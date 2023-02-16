حقائق غريبة جداً عن اليابان القديمة لم نسمع بها من قبل

شهدت جميع الدول في العالم تقدماً ملحوظاً من كافة المجالات، وعلى الرغم من ذلك إلا أن بعض التقاليد القديمة والثقافات الأثرية ما زالت موجودة في بعض الدول، حيث أن العادات والثقافات والتاريخ القديم لبعض الدول يلهمنا دائماً، خاصة إذا كنت ترغب في السفر لإحدى الدول الكبيرة والعظيمة التي لديها تاريخ قديم وثقافات وتقاليد أثرية، حينها سترغب أيضا في الاطلاع على تلك الثقافات والتقاليد.

اليابان دولة من الدول الكبيرة التي شهدت تقديماً ملحوظاً من كافة المجالات أيضا، ولكن هناك قلة من الناس يعرفون بشأن التاريخ القديم لهذه الدولة الكبيرة، وهنا نتحدث عن اليابان القديمة التي ما زالت بعض التقاليد منها موجودة حتى عصرنا هذا، ولكن سنتحدث عن التقاليد والعادات القديمة جداً والتي يبدو أنها اختفت كلياً من اليابان، وأصبحت تقاليد أثرية فقط.

كانت اليابان منغلقة لمدة طويلة “217 عاماً”

اليابان الآن تعتبر من الدول السياحية التي يرغب الجميع في زيارتها والتعرف على شعبها اللطيف والرائع، ولكن ما لا تعرفه عن اليابان أنها كانت منعزلة تماماً عن العالم الخارجي في فترة القرن السابع عشر والتاسع شعر، وفي الواقع كانت هذه الدولة محاصرة بشكل كلي من خلال سياسة كانت تحكمها تعرف باسم “ساكو”، وهذه السياسة تسببت في انعزال الشعب الياباني عن العالم الخارجية لمدة طويلة جداً، كما أنه تم فرض قوانين صارمة جداً على الشعب الياباني في تلك الفترة، حيث تم منع الشعب من مغادرة البلاد بشكل نهائي وفي حالة تم كسر القاعدة من قبل شخص ما سيتم إعدامه، هل يمكنك تصديق ذلك، وبالنسبة للزوار في تلك الفترة بالكاد قد تم السماح لعدد قليل جداً من الزوار بدخول البلاد وبالطبع كانت الزيارة في ذلك الزمن بهدف التجارة فقط.

الفكرة من ساسة ساكو الخطيرة التي تم فرضها على البلاد في تلك الفترة، القضاء على أي نفوذ ديني أو استعماري أجنبي فحينها كان يتم اعتبار هذه الأفكار تهديد واضح على الحكومة اليابانية.

الأسنان السوداء أحد معايير الجمال

في عهد اليابان القديم كان يتم قياس الجمال بمعايير مختلفة تماماً عما نعرفه اليوم عن مقاييس الجمال، فبدلاً من البحث عن الابتسامة البيضاء التي نعتبرها جميلة في وقتنا هذا، كان الناس في تلك الفترة يبحثون عن أصحاب الابتسامة المظلمة والسوداء فقط كالليل، وكان الناس في اليابان حينها يتوقون لجعل أسنانهم مظلمة جداً وذلك من أجل أن يتمتعوا بمكانة أكبر بين الناس الآخرين.

حلاقة الحواجب لدى المرأة المتزوجة

في ذلك العهد القديم لم تكن الأسنان السوداء فقط من معايير الجمال في اليابان، بل تضمنت معايير الجمال أيضا أسلوب آخر للميكياج لدى النساء وهو حلاقة الحاجبين، حيث كان يتم الاهتمام بالمظهر الأبيض شديد البياض لدى النساء ولكن لن يكون الوجه كله أبيض إذا كان حواجب سوداء في ملامح الوجه، وبالتالي كان يتم نتف الحواجب السوداء من ملامح الوجه بحيث يكون الوجه بأكمله شديد البياض وأكثر تبايناً ومثيراً.

الامتناع عن أكل اللحوم

بسبب المعتقدات القديمة التي نراها من الأمور المستحيلة في زمننا الحالي تم منع أكل اللحوم في اليابان القديمة، وكان ذلك لأكثر من 12 عاماً وذلك وفقاً للمعتقدات البوذية في ذلك الزمن، حيث كان يعتقد أنه إذا أكل الناس اللحم فهم يتجسدون في أجسام كائنات حية أخرى، وبسبب هذا المعتقد قام الإمبراطور تينمو في عام 673 بإصدار أول مرسوم عن هذا الأمر، ينص على فرض عقوبة الصيام لمدة 100 يوم إذا تناول شخص ما لحم أي حيوان.

ولم يتم كسر هذا القانون أبداً حتى عام 1872 بعد أن انفتحت اليابان على العالم الخارجية، وحينها بدأ دمج اللحوم مع الأطعمة الأخرى اليابانية.

ألوان ملابس مسموح بها وأخرى لا

في اليابان القديمة كانت الألوان جزء مهم جداً من الثقافات التقليدية، وفي عام 603 كان قد أنشا الأمير نظاماً جديداً يُظهر مكانة الأشخاص ويميزهم عن الأشخاص الآخرين بحسب لون ملابسهم، حيث كان هناك عدة ألوان متاحة للجميع، وبعدها بفترة قليلة تم منع عدة ألوان أخرى بالنسبة لجميع الناس، ولا يمكن ارتداؤها إلا من قبل عدد قليل من الأشخاص وكان يتم اعتبارهم أعلى رتبة من الأشخاص الآخرين في المجتمع، فعلى سبيل المثال كان يتم استخدام اللون البرتقالي بين أفراد العائلة المالكة فقط.