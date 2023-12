حاول قتل الصرصار ففجر منزله

تسبب رجل في انفجار في منزله بالكامل بمدينة كوماموتو في جنوب اليابان، وذلك بعدما قام برش كمية كبيرة من مبيد حشري لقتل الصراصير.

تشير تقارير صحيفة “ماينيتشي شيمبون” اليابانية أن الحادثة تعود إلى منتصف ليلة 10 ديسمبر الحالي، حيث أدى الانفجار لتحطم الشرفة وإصابة الرجل بإصابات طفيفة.

وأشارت التحقيقات التي تمت عقب الحادث إلى وجود علامات حروق بالقرب من طاولة تدفئة “كوتاتسو”، وهي طاولة منخفضة يتم وضع فوتون خاص فوقها، وعادة ما يتم تثبيت سخان كهربائي تحتها.

ووفقا للتقارير، تلقى المركز الوطني لشؤون المستهلك في اليابان تقارير عديدة عن حوادث انفجارات مشابهة، دون تحديد إطار زمني.

يعتقد أن المبيدات تشتعل بسبب رشها في المناطق التي تتلامس مع المنافذ الكهربائية أو مصادر أخرى، ويمكن أن يؤدي رش المبيدات الحشرية على المنافذ الكهربائية إلى تلفها وبالتالي إصابة الأشخاص وفقا لشركات إزالة الآفات، حيث إنه من المتعارف عليه أن البخاخات تحتوي على مكونات قابلة للاشتعال مثل الكحول ومواد دافعة مثل البروبان والبيوتان، والتي تساعد على دفع المبيد الحشري السائل خارج العبوة إلى الهواء، كما ذكرت مجلة Slate الإلكترونية في تقريرها.