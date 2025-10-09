جُبن بالحشرات| تعرف على أغرب “7” أنواع من الجُبن حول العالم وكيفية وطرق تصنيعها العجيبة (2 منها فرنسية)

هناك أنواع من الجُبن يمكن تخميرها، وهناك أيضا ما يمكن لفه، تجفيفه، ثقبه، وهناك أنواع يتم منعها في المواصلات العامة لرائحتها الكريهة، أو لأنها تكون مليئة بالديدان، كما يمكن أن تكون صلبة لدرجة أنها من الممكن أن تكسر الأسنان، إن الجُبن يتم تناوله والاستمتاع به في شتى بقاع الأرض، حتى إذا كان طعمه مأخوذ من أشياء أخرى (مكتسب يعني)، والآن إليك أغرب “7” أنواع من الجبن حول العالم وأصولها العجيبة المدهشة، بالإضافة إلى وكيفية وطرق تصنيعها.

جُبن تشيشير (Chechil) – أرمينيا

ويسمى أيضا «جُبن جيجيل»، وهو جُبن مجدول يتم تصنيعه على شكل حبال كثيفة، ويتم تقديمه غالبا مع البيرة، وهو مصنوع من حليب البقر، مالح جدًا وشبه صلب، وهو بديل للجُبن المزرلة في أرمينيا.

وينبغي التفرقة بين جُبن تشيشير في أرمينيا وجُبن شيشاير في انجلترا، والذي هو جُبن كثيف ومتفتت، لكن ليس له علاقة بالجُبن الأرميني المجدول، والذي يحبه الكثير لأنه ممتمع في الأكل ونكهته فيها مزيج بين الملوحة، والطراوة، والنكهة المدخنة.

جبن روكفور (Roquefort) – فرنسا

يتم تصنيعه من حليب الأغنام ولونه أزرق، وهو جُبن غريب حقا في تصنيعه، حيث يتم تعتيقه في كهوف طبيعية مملوءة بفطر خاص هو (Penicillium roqueforti)، ويعتبره عشاق العفن النبيل والنكهات القوية من أرقى أنواع الجُبن في التاريخ، بل هو عندهم “جُبن الملوك والباباوات”، ويتم تصنيعه الآن في منطقة روكفور سور سولزون جنوب فرنسا.

جُبن روكفور له قوام كريمي مميز يسهل تفتته، ويتم الاستمتاع به وحده بدون أي مقبلات، وكذلك يتم أكله مع العنب والتين والجوز والعسل، ويمكن إضافته أيضا إلى الصوصات والسلطات لتعزيز النكهة.

ويُقال أن هذا الجُبن كان هو الوجبة المفضلة للامبراطور شارلمان (ملك الفرنجة)، ويتم تصنيعه عبر وضع حليب الأغنام الغير مبستر في كهوف قرية روكفور التي لا تقل الرطوبة بها عن 90%، وبسبب الرطوبة ينضج الحليب حتى يتعفن، حيث لا يمكن أبدا اعتبار نمو العفن (البنسليوم) وحضوره على الجبن مؤشرًا على فسادها، والفطريات هي العروق الزرقاء بالجُبن ومنه اكتسبت لونها الأزرق.

جبن ميلك فيد موس (Moose Cheese) – السويد

وهو جُبن غريب فعلا، حيث يتم تصنيعه بالكامل من لبن الأيائل (ذكر الأدغال) فقط وهو نوع من أنواع الغزلان القوية والضخمة، يتواجد في أمريكا الشمالية وكندا وأوراسيا والسويد بل يعتبر هو ملك الغابة السويدية.

من أغلى أنواع الجُبن في العالم وأغربها، وقد يصل سعر الكيلو الواحد منه إلى أكثر من ألف دولار لأنه نادر جدًا، وطعمه فخم، وله قوام متماسك، شبيه بالفيتا في الشكل، ويتم تصنيعه في مزرعة موس هاوس بالسويد بكميات محدودة جدًا.

تشوربي (Chhurpi) – نيبال والتبت

هو جُبن تقليدي في نيبال والتبت، وأجزاء من شمال شرق الهند، وأصله في جبال الهيمالاي، وهو ينقسم إلى نوعان:

الأول: جُبن طري ويتم استهلاكه عادة كطبق جانبي مع الأرز.

الثاني: جُبن قاسي جدًا من أصلب أنواع الجُبن في العالم، ويتم مضغه في وقت طويل، فهو كالعلكة يتم مضغه لترطيب الفم، وهذا النوع قد يكون صالحا لمدة تصل إلى 4 أو 5 سنوات.

يتم تصنيعه من اللبن الرائب، حيث يتم غلي الرائب، وتفصل الكتلة الصلبة الناتجة عن السائل، ثم تغلف وتعلق بقطعة من القماش رقيقة من أجل تصفية المياه.

يشبه هذا الجُبن في الشكل جُبنة الريكوتا الإيطالية الشهيرة، ويتميز بقوام طري أبيض، وطعمه معتدل، وعادة يتم تركه من أجل أن يختمر ويكتسب طعم لاذع.

نوع اللبن الرائب هو حليب “الياك”، وهو حيوان من فصيلة البقريات يعيش في المرتفعات العالية مثل هضبة التبت، وهو غني بالعناصر الغذائية مثل الفوسفور والدهون والكالسيوم والبروتين.

والنوع الصلب من هذا الجُبن يتم تصنيعه من خلال لف الجبن الطري في كيس من الخيش، ويضغط بقوة للتخلص من الماء وبعد أن يجف يتم تقطيعه إلى مكعبات صغيرة، ويعلق على النار من أجل أن تزيد صلابته، وفي السنوات الأخيرة، تم تسويق Chhurpi بنجاح باعتباره علاجًا طبيعيًا للكلاب.

بلو كاستيلو (Blue Castello) – الدنمارك

هذا النوع من الجُبن يحتوي على عروق زرقاء وخضراء من العفن النبيل، وهذه العروق تكسب هذا الجُبن طعم لاذع وغريب جدًا، له قوام كريمي فاخر، تم تطويره في الدنمارك عام 1969 من صناع الأجبان بهدف الوصول إلى دمج قوام جبن البري الكريمي مع خصائص الأجبان الزرقاء التقليدية.

له اسم آخر هو “دانابلو”، ويتم تصنيعه من حليب البقر المبستر، ويتم تقنينه بدرجات من المرارة المعتدلة والملح، ويتم تصنيعه بالدرجة الأولى في جزيرة فونين بالدنمارك.

إيپويس (Époisses de Bourgogne) – فرنسا

أصل هذا الجُبن في قرية إيپويس بمنطقة بورغوندي بفرنسا، ورائحته نفاذة بدرجة جعلته ممنوع في وسائل المواصلات العامة، قوامه كريمي، وطعمه مالح، يشبه النبيذ الأبيض في النكهة لأنه يتم تخميره بهذا النبيذ، ويعتبره الفرنسيون ملك الجُبن لأنه ذو رائحة قوية جدًا.

ويتم تصنيع هذا الجُبن من حليب البقر الخام، وله قشرة برتقالية حمراء وقلبه طري، رائحتها قويه وطعمها لاذع وحار، يتم غسل هذا الجُبن بنوع من الكحول المحلي اسمه “مارك دو بورغون”، وينضج في مدة تصل إلى6 أسابيع على الأقل.

كاسو مارزو (Casu Marzu) – إيطاليا

هذا النوع الذي يعتبر بحق من أغرب أنواع الجُبن في العالم، يعرف بـ “جبن اليرقات” لأنه يحتوي على حشرات حية بالفعل، وهو جُبن إيطالي تقليدي معروف هناك في جزيرة سردينيا، ويتم تصنيعه من حليب الأغنام، وله نكهة قوية وحادة.

وعلى الرغم من أن هذا النوع من الجُبن محظور في الاتحاد الأوروبي للمخاطر الصحية المحتملة من أكله، إلا أنه محبوب جدًا في إيطاليا، وخاصة سردينيا.

ومن العجائب في تصنيع كاسو مارزو، أنه يسمح لذبابة الجُبن بدخول الجُبن وهو سائل ووضع بيضها بداخله، وتفقس البيوض لتتحول إلى يرقات تعيش داخل الجُبن وتتغذى عليه وبالتالي تتكسر الدهون، ويمنح الجُبن قوامه الكريمي ونكهته الحارة جدًا.

وختامًا؛ كانت هذه الأنواع السبعة من أغرب أنواع الجُبن حول العالم، والذي منها ما يكون أكله لا يناسب تقاليد الكثير من البيئات، ومنه ما يحرم في كثير من الشرائع أو الديانات، لكن الجيد في الأمر أن نتعرف على غرائب الأطعمة في العالم، والتي كان معنا منها في هذا الموضوع «أغرب أنواع الجُبن».