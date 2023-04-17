تعرف على قصة أحجار “المرمر” النادرة في الكعبة المشرّفة

يعتبر حجر “المرمر” من الأحجار التي شوهدت في هياكل البناء منذ العصور القديمة و قد استعمله القدماء منذ غابر الأزمان في نحت التماثيل وصنع أدوات الزينة، “المرمر” هو حجر كلسي متحول، يتكون من “الكالسيت” النقي جداً، ولاحتوائه على بعض الشوائب بداخله، فإنه يُرى بألوانٍ مختلفة، تكوّن حجر المرمر تحت ظروف نادرة من الضغط والحرارة الهائلتين في جوف الأرض، يستخدم هذا الحجر في صنع المنحوتات و الأدوات التزيينية و الزخرفية باهظة الثمن. يتمتع “المرمر” بمقاومة عالية لنفوذ الماء والحرارة كما أنه مقاوم جداً للضغط وللخدوش وللمواد الكيميائية.

حسب تصريحات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنّ عمر هذه الأحجار 800 عام، ووُضعت بالموضع الذي صلى فيه «جبريل» بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن فُرضت الصلاة وهي من هدايا الخليفة أبو جعفر المنصور للمسجد الحرام عند ترميمه لصحن المطاف، فهي من أندر أنواع الأحجار وأغلاها.