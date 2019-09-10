تعرف على العملات المعدنية الأغلى في العالم.. تصبح “مليونيرًا” إذا عثرت عليها!

يمكن أن نعثر في أي وقت على عملة معدنية، قد تكون هذه العملة ليس لها قيمة تُذكر في الوقت الحالي، أو ربما ظننا ذلك فتكون النتيجة أن نتجاهلها ولا نلتفت لها، ولكن هل فكرت يومًا أن هناك من قد يمضي عمرًا يبحث على إحدى هذه العملات لأن ببساطة قد يتعدى سعر العملة الواحدة آلاف الدولارات!.







يفكر الكثيرون ممن لديهم شغف وهواية البحث عن العملات المعدنية بأنها طريقة ربح مشروعة قد تجعل أحدهم من الأثرياء بسبب عملة واحدة ذات قيمة عالية، ولذلك يجب أن نتعرف على بعض هذه العملات ربما نجدها يومًا في طريق ما وننتفع بها بدلًا من رميها وإهمالها.

عملات فضية ثمينة!







إحدى العملات التي نتحدث عنها اليوم هي عملة فضية يرجع تاريخها إلى عام 1066، ومن حسن حظ الزوجان البريطانيان آدم ستيبلز و ليزا غريس، أنهم وجدوا مجموعة كبيرة من هذه العملات والموجودة في الصورة أعلاه، مدفونة في التراب حيث عثروا عليها بالصدفة بعدما لاحظ صديقهم وجود أول عمله وبمزيد من البحث توصلوا لمجموعة ضخمة والتي بلغ عددها 2528 عملة، ترجع لنفس التاريخ في زمن معركة هاستينغز التي وقعت بين الجيش النورماني بقيادة وليام الفاتح والجيش الإنجليزي بقيادة هارولد جاودينسون.







سعر العملات التي عثروا عليها يقدر بنحو 6 ملايين دولار أمريكي، حيث يعتبر هذا الاكتشاف لعملات “النورمان” هو الثاني من نوعه في المملكة المتحدة.







القروش النحاسية

ليست العملات الفضية التي تعود لتاريخ 1066 وحدها تُقدّر على أنها ثمينة للغاية، بل أن هناك عملات معدنية يتعدى ثمنها في الوقت الحالي مليون دولار، وهي القروش النحاسية التي يرجع ختمها إلى سنة 1943، حيث قُدّرت قيمتها بحوالي 1.7 مليون دولار.

ويرجع السبب في كون هذه العملات ثمينة للغاية هو أن في هذه الفترة كانت العملات المعدنية تُصنع من معدن الفولاذ غير القابل للصدأ، وذلك بعد أن توقفت أمريكا عن طباعة العملات النحاسية لأن لها قيمة معدنية كبيرة فقرروا تحويل المعدن المستخدم في طباعة البنسات النحاسية للاستعمال العسكري في الحروب.

إلا أنه على الرغم من ذلك وقعت أخطاء معيّنة في الطباعة على القطع النقدية تمت من غير قصد عبر طباعة عملات معدنية نحاسية تحمل نقش سنة 1943، الأمر الذي جعلها فريدة من نوعها، لذلك في أن العثور على إحدى هذه العملات هو بمثابة عثور على كنز صغير.