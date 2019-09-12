تعرف على .. أهم خصائص قمر زحل “العملاق”

قمر زحل تايتان هو عالم بعيد ومتجمد، لكنه يحمل أيضًا أوجه تشابه مثيرة للاهتمام مع تضاريس الأرض. البحيرات السائلة والبحار تنتشر في المناظر الطبيعية، على الرغم من أن الميثان والإيثان الذي يملأهما بعيد كل البعد عن المياه الأرضية. الآن نظرية جديدة تشير إلى أن بعض هذه الأجسام السائلة قد انفجرت حرفيا إلى حيز الوجود. إذا كان الأمر كذلك، فقد يشارك تيتان تشابهاً آخر مع الأرض: تغير المناخ.







مجلة نيتشر جيوساينس

في دراسة نشرت الاثنين في مجلة نيتشر جيوساينس، يقترح الباحثون أن جيوب النيتروجين السائل قد تكونت نتيجة انفجار في قشرة القمر استجابة لظروف الاحترار الجوي. قد تكون الحفر الناتجة ممتلئة بالميثان السائل.







جوناثان لونين

يقول جوناثان لونين، أحد المشاركين في الدراسة، وهو عالم فلك في جامعة كورنيل في نيويورك، إن البيانات المستقاة من مهمة كاسيني التابعة لناسا ألهمت النظرية الجديدة. رصدت المركبة الفضائية “ميزات غريبة ومدهشة للغاية” حول بعض بحيرات تايتان. كانت البحيرات محاطة بحافات وسلالم حادة لا يمكن تفسيرها بالنظريات السابقة حول كيفية تشكل البحيرات. لكن يمكن تفسيرها على أنها نتائج الانفجارات.







قارن الباحثون بين هذه البحيرات والتكوينات الأرضية مثل حقل هوبي بوتس البركاني في أريزونا.

يقول المؤلف الرئيسي للدراسة ، جوزيبي ميتري من جامعة جيه دانونزيو في إيطاليا، إن هذه البحيرات المنفجرة هي دليل على تغير المناخ على أكبر قمر في زحل – القمر الصناعي الوحيد في نظامنا الشمسي ذي الأجواء المهمة.