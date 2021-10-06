تحنيط رؤوس وتوزيع أموال بشكل عشوائي، أغرب الوصايا التي تم تنفيذها لمتوفيين في التاريخ

يطلب الناس عادة عند اقتراب آجالهم فرصة لكتابة وصية يطلبون فيها من أقاربهم أو أصدقائهم تنفيذ شيء ما قد يُشعر الميت بالراحة قبل وفاته، وقد ذهب بعض الأشخاص بعيداً جداً سواءً كانوا من المحكوم عليهم بالإعدام أو ممن اقتربت آجالهم طلبات غريبة للغاية كان الغرض منها الدعاية أحياناً والفكاهة في أحيان أخرى، وفي هذا المقال نستعرض وأياكم أغرب 5 طلبات طلب أناس تنفيذها في وصاياهم الأخيرة.

أموال لويس كارلوس:

كان لويس كارلوس دي كمارا أحد أغنى الشخصيات في البرتغال في فترة الثمانينات، اقترح لويس بعد وفاته تقسيم ثروته على 70 شخصاً يتم اختيارهم من دفتر اتصالاته بشكل عشوائي، واتصل المحامون بالفعل بـ 70 رقماً وأكدوا لأصحاب تلك الأرقام بأن كل منهم قد حصل بالفعل على 70\1 من ثورة الراحل.

لعبة الأطباق الطائرة:

طلب الأمريكي إد هيدريك مخترع لعبة الأطباق الطائرة من أسرته أن يمكنوه من العيش كطبق طائر حر يحلق دوماً في الهواء، وفيما اعتقد افراد أسرته أنه يمزح قام بالفعل بكتابة وصيته على أن يتم خلط رماد جثته مع البلاستيك المستخدم في صناعة الأطباق ليتم انتاج عدد محدود منها احتفظت بهم اسرته.

حبر مصنوع من الرماد:

طلب الرسام الأمريكي مارك غرينوالد الذي ساهم في اخراج شخصيات مارفل الشهيرة للنور بإحدى أغرب الوصايا في التاريخ، عند اقتراب أجله أكد على مساعديه أن يقوموا بحرق جثته واستخدام رمادها في خلطه مع الحبر وطباعة أحد أعداد المجلة به وبيعها في موقع أي باي.

الرجل الذي حنط نفسه:

طالب الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بنثام بوضع جسده في صندوق زجاجي شفاف بعد تحنيطه وإجلاسه بطريقة معينة كان يشتهر بها، وطالب بنثام الذي توفي في ثلاثينيات القرن التاسع عشر بوضع جسده في حرم جامعة لندن.

رماد في الفضاء:



عبر جين رودينبيري كاتب السيناريو والمخرج الأمريكي ومبتكر سلسلة أفلام ستار تريك الشهيرة عن حبه للفضاء بشكل غريب للغاية حيث طالب بعد وفاته بحرق جتته ونشر رماده في الفضاء الخارجي، وكان جين رودينبيري معروفاً بهوسه الشديد وشغفه الجاكح تجاه الفضاء مما اثر عليه وألهمه في انتاج أفلام ستار تريك.