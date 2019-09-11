تاريخ موجز .. عن الحلقات المذهلة لكوكب زحل

يحلم الكثيرون بما سيفعلون لو كان لديهم آلة زمنية. كان البعض يسافر 100 مليون سنة في الزمن، عندما جابت الديناصورات الأرض. ومع ذلك، لم يفكر الكثيرون في أخذ تلسكوب معهم، وإذا لاحظوا ذلك، لاحظوا زحل وحلقاته. ما إذا كان عالم الفلك الذي يسافر عبر الزمن قادراً على مراقبة حلقات زحل أمر قابل للنقاش. هل تكونت الحلقات، بشكل أو بآخر، منذ بدايات النظام الشمسي، قبل 4.6 مليار سنة، أم أنها إضافة أحدث؟ هل كانت الحلقات قد تشكلت حتى عندما قام كويكب شيكسبول بمسح الديناصورات؟عندما راقب غاليليو زحل من خلال تلسكوبه عام 1610، كان لا يزال يستمتع بشهرة اكتشاف أقمار كوكب المشتري الأربعة. لكن زحل حيره. نظر إلى الكوكب من خلال تلسكوبه، نظر إليه أولاً ككوكب له قمران كبيران للغاية، ثم ككوكب وحيد، ثم مرة أخرى من خلال تلسكوبه الأحدث، في عام 1616، ككوكب به أذرع أو مقابض.







ما شاهده غاليليو

بعد أربعة عقود، اقترح كريستيان هيجنز أولًا أن كوكب زحل كان كوكبًا محاطًا، وكان ما شاهده غاليليو وجهات نظر مختلفة من حلقات زحل. بسبب الدرجات البالغة 27 درجة في إمالة محور دوران زحل بالنسبة إلى مستوى مدارها، يبدو أن الحلقات تميل نحو الأرض بعيدًا عن الأرض مع دورة زحل التي دامت 29 عامًا حول الشمس، مما يمنح الإنسانية رؤية دائمة التغير عن الحلقات.







ماذا كانت الحلقات المصنوعة من؟

ولكن ماذا كانت الحلقات المصنوعة من؟ هل كانت أقراص صلبة كما اقترح البعض؟ أم أنها تتكون من جزيئات أصغر؟ عندما أصبح الهيكل أكثر وضوحًا في الحلقا ، حيث تم العثور على مزيد من الثغرات، ولوحظ حركة الحلقات حول زحل، أدرك علماء الفلك أن الحلقات لم تكن صلبة، وربما تكونت من عدد كبير من الأرصدة الصغيرة، أو أقمار.







تقديرات سمك الحلقات من السير وليام هيرشل

في الوقت نفسه، انتقلت تقديرات سمك الحلقات من السير وليام هيرشل الذي يبلغ طوله 300 ميل في عام 1789 ، إلى تقدير Audouin Dollfus الأكثر دقة لأقل من ميلين في عام 1966. تغير فهم علماء الفلك للحلقات بشكل جذري مع بعثات بايونير 11 و التوأم فوياجر إلى زحل. أظهرت صورة فوياجر الشهيرة للحلقات، الخلفية من الشمس.